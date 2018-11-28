И здесь умудрился нагадить!
Может поделишься с нами списком блокбастеров всемирно известной киностудии Волгоградфильм?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:41
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:31
Работа у этого "акционера газмяса" такая )))
Это в дополнение к озвученной Невзоровым цифре в 10 000 000 очковых туалетов на россии!
А нация вертухаев все за чужие школы переживает...
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:20
Ага. Смотрю, модераторы отправили "работягу" в неоплачиваемый отпуск
Ничего, пусть на дивиденды с "рекордной прибыли Газпрома" живет...
Невзорову респект, но в стране мракобесов за такое можно и пострадать. Срок ему не светит - слишком известная и влиятельная фигура, но под руки ПГМ-нутым фанатикам может и попасть
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40
Сегодня у Джанкоя на боевое дежурство заступил четвертый дивизион С-400 "Триумф". Три предыдущих расположены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.
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