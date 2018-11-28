В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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vladvlas написав:Это в дополнение к озвученной Невзоровым цифре в 10 000 000 очковых туалетов на россии!
Работы для украинских заробитчан невпроворот.
Видно відразу що ти жив в Україні і радості педерації у вигляді очкових сортирів тебе не зачепили.... Тому для загальної освіти кримського зрадника - очкові туалети ніхто не чистить і не миє , їх просто переносять на інше місце. якщо в попередньому засруться...
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
vladvlas написав:Это в дополнение к озвученной Невзоровым цифре в 10 000 000 очковых туалетов на россии!
Работы для украинских заробитчан невпроворот.
Видно відразу що ти жив в Україні і радості педерації у вигляді очкових сортирів тебе не зачепили.... Тому для загальної освіти кримського зрадника - очкові туалети ніхто не чистить і не миє , їх просто переносять на інше місце. якщо в попередньому засруться...
На радостях заступления на дежурство 4-го дивизиона С-400 наш военный пенсионер, гроза крымских диванных войск, в 4-й раз почистил свой очковый туалет у дома - к каждому "пополнению" готовится
budivelnik написав:Видно відразу що ти жив в Україні і радості педерації у вигляді очкових сортирів тебе не зачепили.... Тому для загальної освіти кримського зрадника - очкові туалети ніхто не чистить і не миє , їх просто переносять на інше місце. якщо в попередньому засруться...
каждый украинец в туалетном деле дока, это всем известно. Спорить с тобой нет смысла. Это же надо дойти до такого маразма,чтобы мериться туалетами.
Востаннє редагувалось ceba в Чет 29 лис, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.