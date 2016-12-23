В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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23/12/2016 в 19:26 Ага, как смешно! Знаю человека, который недавно записался в очередь на бесплатное обследование через МРТ аж на 21 год, ПОВТОРЯЮ на 2021 ГОД! Некислая очередь??? Сам жду обследования на МРТ с начала 2015 года!!! Как Вам такое "обслуживание"? Записывались через 2 поликлинику на Ерошенко.
Будем надеяться что ситуация улучшиться. Реально а не только в фантазиях трехкопеечных ботов.
Пребывание в бане имеет и свои некоторые преимущества - можно на автомате читать посты игнорируемых форумчан. Специально для одного радиокомментатора, выражавшего бурную радость по поводу бана акционера Газпрома - он (бан) не прошел бесследно. 13 тыс. акций Газпрома, купленных по 151,36, я вчера одним звонком продал по 166,11, заработав неплохие деньги.
23/12/2016 в 19:26 Ага, как смешно! Знаю человека, который недавно записался в очередь на бесплатное обследование через МРТ аж на 21 год, ПОВТОРЯЮ на 2021 ГОД! Некислая очередь??? Сам жду обследования на МРТ с начала 2015 года!!! Как Вам такое "обслуживание"? Записывались через 2 поликлинику на Ерошенко.
Будем надеяться что ситуация улучшиться. Реально а не только в фантазиях трехкопеечных ботов.
При Украине в Севастополе МРТ не было вообще. Что там говорить за МРТ если в 10-й поликлинике ВМС Украины даже реактивы для анализов были в дефиците.