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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:33

Re: "мужики"

  vladvlas написав:к озвученной Невзоровым цифре в 10 000 000 очковых туалетов на россии!
А нация вертухаев все за чужие школы переживает.

взрослые мужики подсчитывают "очковые" туалеты. хорошее занятие. полезное
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:04

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:установлен и работает один из лучших МРТ
Аллилуйя!
В Севастополе запустят «запылившуюся» высокоточную медтехнику
Оккупанты никуда не спешат :?
23/12/2016 в 19:26
Ага, как смешно! Знаю человека, который недавно записался в очередь на бесплатное обследование через МРТ аж на 21 год, ПОВТОРЯЮ на 2021 ГОД! Некислая очередь??? Сам жду обследования на МРТ с начала 2015 года!!! Как Вам такое "обслуживание"? Записывались через 2 поликлинику на Ерошенко.
Будем надеяться что ситуация улучшиться. Реально а не только в фантазиях трехкопеечных ботов.
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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:45

Пребывание в бане имеет и свои некоторые преимущества - можно на автомате
читать посты игнорируемых форумчан. Специально для одного радиокомментатора, выражавшего бурную радость по поводу бана акционера Газпрома - он (бан) не прошел бесследно.
13 тыс. акций Газпрома, купленных по 151,36, я вчера одним звонком продал по 166,11, заработав неплохие деньги.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:45

  Подолянин написав:
  ceba написав:установлен и работает один из лучших МРТ
Аллилуйя!
В Севастополе запустят «запылившуюся» высокоточную медтехнику
Оккупанты никуда не спешат :?
23/12/2016 в 19:26
Ага, как смешно! Знаю человека, который недавно записался в очередь на бесплатное обследование через МРТ аж на 21 год, ПОВТОРЯЮ на 2021 ГОД! Некислая очередь??? Сам жду обследования на МРТ с начала 2015 года!!! Как Вам такое "обслуживание"? Записывались через 2 поликлинику на Ерошенко.
Будем надеяться что ситуация улучшиться. Реально а не только в фантазиях трехкопеечных ботов.
При Украине в Севастополе МРТ не было вообще. Что там говорить за МРТ если в 10-й поликлинике ВМС Украины даже реактивы для анализов были в дефиците.
ceba
 
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