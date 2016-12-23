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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:33

Re: "мужики"

  vladvlas написав:к озвученной Невзоровым цифре в 10 000 000 очковых туалетов на россии!
А нация вертухаев все за чужие школы переживает.

взрослые мужики подсчитывают "очковые" туалеты. хорошее занятие. полезное
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:04

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:установлен и работает один из лучших МРТ
Аллилуйя!
В Севастополе запустят «запылившуюся» высокоточную медтехнику
Оккупанты никуда не спешат :?
23/12/2016 в 19:26
Ага, как смешно! Знаю человека, который недавно записался в очередь на бесплатное обследование через МРТ аж на 21 год, ПОВТОРЯЮ на 2021 ГОД! Некислая очередь??? Сам жду обследования на МРТ с начала 2015 года!!! Как Вам такое "обслуживание"? Записывались через 2 поликлинику на Ерошенко.
Будем надеяться что ситуация улучшиться. Реально а не только в фантазиях трехкопеечных ботов.
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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:45

Пребывание в бане имеет и свои некоторые преимущества - можно на автомате
читать посты игнорируемых форумчан. Специально для одного радиокомментатора, выражавшего бурную радость по поводу бана акционера Газпрома - он (бан) не прошел бесследно.
13 тыс. акций Газпрома, купленных по 151,36, я вчера одним звонком продал по 166,11, заработав неплохие деньги.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:45

  Подолянин написав:
  ceba написав:установлен и работает один из лучших МРТ
Аллилуйя!
В Севастополе запустят «запылившуюся» высокоточную медтехнику
Оккупанты никуда не спешат :?
23/12/2016 в 19:26
Ага, как смешно! Знаю человека, который недавно записался в очередь на бесплатное обследование через МРТ аж на 21 год, ПОВТОРЯЮ на 2021 ГОД! Некислая очередь??? Сам жду обследования на МРТ с начала 2015 года!!! Как Вам такое "обслуживание"? Записывались через 2 поликлинику на Ерошенко.
Будем надеяться что ситуация улучшиться. Реально а не только в фантазиях трехкопеечных ботов.
При Украине в Севастополе МРТ не было вообще. Что там говорить за МРТ если в 10-й поликлинике ВМС Украины даже реактивы для анализов были в дефиците.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:59

  ceba написав:
  Подолянин написав:
  ceba написав:установлен и работает один из лучших МРТ
Аллилуйя!
В Севастополе запустят «запылившуюся» высокоточную медтехнику
Оккупанты никуда не спешат :?
23/12/2016 в 19:26
Ага, как смешно! Знаю человека, который недавно записался в очередь на бесплатное обследование через МРТ аж на 21 год, ПОВТОРЯЮ на 2021 ГОД! Некислая очередь??? Сам жду обследования на МРТ с начала 2015 года!!! Как Вам такое "обслуживание"? Записывались через 2 поликлинику на Ерошенко.
Будем надеяться что ситуация улучшиться. Реально а не только в фантазиях трехкопеечных ботов.
При Украине в Севастополе МРТ не было вообще. Что там говорить за МРТ если в 10-й поликлинике ВМС Украины даже реактивы для анализов были в дефиците.


Не звезди! В Украине во всех городах с населением более 100 тыс человек есть "триада" рентген/КТ/МРТ. В то, что в Севастополе был один МРТ, который временно не работал в момент, когда ты обратился, еще могу поверить. Но в то, что не было ни одного - нет!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:06

  Волгарь написав:Пребывание в бане имеет и свои некоторые преимущества - можно на автомате
читать посты игнорируемых форумчан. Специально для одного радиокомментатора, выражавшего бурную радость по поводу бана акционера Газпрома - он (бан) не прошел бесследно.
13 тыс. акций Газпрома, купленных по 151,36, я вчера одним звонком продал по 166,11, заработав неплохие деньги.


Я не очень то и радовался твоему бану - не льсти себе. Просто отметил вскользь, что постоянное срание кирпичами идет тебе во вред.

Что касается акций газмяса - заработал менее 10% и радуешься на весь свет? :mrgreen: Посмотри для интереса динамику американских индексов, которые даже с учетом временной коррекции дают много бОльшую доходность.

Не волнуйся - хоть это и не православненько, но и не смертельно. Да что уж там - десятки крупнейших российских компаний отдают предпочтение листингу на мировых площадках. Так что "родине изменять" будешь не один :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 30 лис, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Где с-400 в диване севастопольского диванного "эксперта" по совместительству зрадныка вроде бы очевидно , вот с МРТ там как то не задалось.

Зображення

Другой вопрос шо воно йому дасть в городе позора расейской армии ?

Как расейское ПВО умеет сбивать собственные самолеты, при этом оставлять невредимым атакующую сторону , с успехом уничтожая ватную инфраструктуру, оставаясь невидимым ни для каких "ворчунов" - отлично показала Сирия. Как российские коптящие авианосцы топят свою палубную авиацию тоже. Как расейчкий чмо-флот таранит друг друга , получая существенные повреждения, пытаясь осуществить навал на крохотные украинские буксиры - что абсурдно уже само по себе - при чем в нейтральных водах и дико подставляясь выкладывая видео своих преступлений в общий доступ - ну чистые идиоты - тоже видели. Что из себя стоит чмо-рф-флот показала и многолетняя история - при более менее адекватном противодействии все на что их хватает - позорно - но по их мнению "героически" затопить свои корабли - что в севастополе - городе расейского позора. что в новороссийске 100 лет назад - это такая расейская "героическая" традиция - чуть что - топи свой флот ! Но этих дураков история видимо ничему не учит - в который раз идут на те же грабли, на этой фиктивной "героике", вновь бряцая оружием - ну им же хуже.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:37

С-400 - это прекрасно, ради этого можно и пояса затянуть!

почти треть россиян тратят на продукты более половины своего дохода
https://tass.ru/obschestvo/5806792
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:58

  zРадио написав:
Не звезди! В Украине во всех городах с населением более 100 тыс человек есть "триада" рентген/КТ/МРТ. В то, что в Севастополе был один МРТ, который временно не работал в момент, когда ты обратился, еще могу поверить. Но в то, что не было ни одного - нет!
Возьми себя в руки, Фома неверующий. "Единственный на весь город работавший в системе обязательного медицинского страхования магнитно-резонансный томограф (МРТ) сломался, сегодня определена вышедшая из строя его деталь, и в течение семи–десяти дней планируется отремонтировать аппарат. Об этом ForPost сообщила главный врач городской больницы № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребёнка» – Оксана Мармута.
Напомним, МРТ в 2015 году подарил Севастополю оргкомитет сочинской олимпиады, его установили в детском больничном комплексе по пр. Острякова как высокоточное и безопасное диагностическое оборудование для работы в системе обязательного медицинского страхования и обслуживания взрослых и детей". https://sevastopol.su/news/edinstvennyy ... -iz-stroya
ceba
 
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