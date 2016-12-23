взрослые мужики подсчитывают "очковые" туалеты. хорошее занятие. полезное
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:33
Re: "мужики"
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:04
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Аллилуйя!
Оккупанты никуда не спешат
Будем надеяться что ситуация улучшиться. Реально а не только в фантазиях трехкопеечных ботов.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:45
Пребывание в бане имеет и свои некоторые преимущества - можно на автомате
читать посты игнорируемых форумчан. Специально для одного радиокомментатора, выражавшего бурную радость по поводу бана акционера Газпрома - он (бан) не прошел бесследно.
13 тыс. акций Газпрома, купленных по 151,36, я вчера одним звонком продал по 166,11, заработав неплохие деньги.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:45
При Украине в Севастополе МРТ не было вообще. Что там говорить за МРТ если в 10-й поликлинике ВМС Украины даже реактивы для анализов были в дефиците.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:59
Не звезди! В Украине во всех городах с населением более 100 тыс человек есть "триада" рентген/КТ/МРТ. В то, что в Севастополе был один МРТ, который временно не работал в момент, когда ты обратился, еще могу поверить. Но в то, что не было ни одного - нет!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:06
Я не очень то и радовался твоему бану - не льсти себе. Просто отметил вскользь, что постоянное срание кирпичами идет тебе во вред.
Что касается акций газмяса - заработал менее 10% и радуешься на весь свет? Посмотри для интереса динамику американских индексов, которые даже с учетом временной коррекции дают много бОльшую доходность.
Не волнуйся - хоть это и не православненько, но и не смертельно. Да что уж там - десятки крупнейших российских компаний отдают предпочтение листингу на мировых площадках. Так что "родине изменять" будешь не один
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 30 лис, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:07
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Где с-400 в диване севастопольского диванного "эксперта" по совместительству зрадныка вроде бы очевидно , вот с МРТ там как то не задалось.
Другой вопрос шо воно йому дасть в городе позора расейской армии ?
Как расейское ПВО умеет сбивать собственные самолеты, при этом оставлять невредимым атакующую сторону , с успехом уничтожая ватную инфраструктуру, оставаясь невидимым ни для каких "ворчунов" - отлично показала Сирия. Как российские коптящие авианосцы топят свою палубную авиацию тоже. Как расейчкий чмо-флот таранит друг друга , получая существенные повреждения, пытаясь осуществить навал на крохотные украинские буксиры - что абсурдно уже само по себе - при чем в нейтральных водах и дико подставляясь выкладывая видео своих преступлений в общий доступ - ну чистые идиоты - тоже видели. Что из себя стоит чмо-рф-флот показала и многолетняя история - при более менее адекватном противодействии все на что их хватает - позорно - но по их мнению "героически" затопить свои корабли - что в севастополе - городе расейского позора. что в новороссийске 100 лет назад - это такая расейская "героическая" традиция - чуть что - топи свой флот ! Но этих дураков история видимо ничему не учит - в который раз идут на те же грабли, на этой фиктивной "героике", вновь бряцая оружием - ну им же хуже.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:37
С-400 - это прекрасно, ради этого можно и пояса затянуть!
почти треть россиян тратят на продукты более половины своего дохода
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:58
Возьми себя в руки, Фома неверующий. "Единственный на весь город работавший в системе обязательного медицинского страхования магнитно-резонансный томограф (МРТ) сломался, сегодня определена вышедшая из строя его деталь, и в течение семи–десяти дней планируется отремонтировать аппарат. Об этом ForPost сообщила главный врач городской больницы № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребёнка» – Оксана Мармута.
Напомним, МРТ в 2015 году подарил Севастополю оргкомитет сочинской олимпиады, его установили в детском больничном комплексе по пр. Острякова как высокоточное и безопасное диагностическое оборудование для работы в системе обязательного медицинского страхования и обслуживания взрослых и детей".
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