Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:07

Где с-400 в диване севастопольского диванного "эксперта" по совместительству зрадныка вроде бы очевидно , вот с МРТ там как то не задалось.Другой вопрос шо воно йому дасть в городе позора расейской армии ?Как расейское ПВО умеет сбивать собственные самолеты, при этом оставлять невредимым атакующую сторону , с успехом уничтожая ватную инфраструктуру, оставаясь невидимым ни для каких "ворчунов" - отлично показала Сирия. Как российские коптящие авианосцы топят свою палубную авиацию тоже. Как расейчкий чмо-флот таранит друг друга , получая существенные повреждения, пытаясь осуществить навал на крохотные украинские буксиры - что абсурдно уже само по себе - при чем в нейтральных водах и дико подставляясь выкладывая видео своих преступлений в общий доступ - ну чистые идиоты - тоже видели. Что из себя стоит чмо-рф-флот показала и многолетняя история - при более менее адекватном противодействии все на что их хватает - позорно - но по их мнению "героически" затопить свои корабли - что в севастополе - городе расейского позора. что в новороссийске 100 лет назад - это такая расейская "героическая" традиция - чуть что - топи свой флот ! Но этих дураков история видимо ничему не учит - в который раз идут на те же грабли, на этой фиктивной "героике", вновь бряцая оружием - ну им же хуже.