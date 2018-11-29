В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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А ради чего затягивают пояса украинцы? Ради 13 адмиралов и 12 катеров? "Виктор, 75 лет, пенсионер, Киев: «Если я тратил 4 тысячи, то сейчас трачу около 8,5 тысяч гривень на двух человек» Андрей, 30 лет, таксист, Киев: «Я думаю, около 30%-35% (от заработка, – FaceNews) уходит только на то, чтобы поесть. Хлеб, молоко, фрукты, овощи, мясо хотелось бы, но уже меньше. А о морской рыбе я уже не говорю» Данил, 38 лет, менеджер по продажам, Кривой Рог: «Все зависит от заработной платы. Если человек зарабатывает 3-4 тысячи, половина идет. Сейчас цены такие в магазинах, тоже видели ж, за 50 гривень ничего не возьмешь» Мирослав, 29 лет, администратор, Ровно: «Это бывает половина, то есть 50%, а бывает и больше, потому что каждый день все дорожает. Если честно, мы все в шоке реально от цен, от всего этого. Сегодня простой украинец не может себе позволить качественную еду, он вынужден покупать дешевые заменители всякие»" https://www.facenews.ua/articles/2017/315885/ На питание украинцы тратят больше половины своих доходов.
Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".
В Государственной службе статистики констатируют, что во втором квартале этого года домохозяйства тратили на продовольственные товары и питание вне дома почти 53% своих расходов. Почти четверть расходов ушло на непродовольственные товары, 14% - на оплату услуг, в том числе и коммунальных. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/ukraincy-traty ... 49749.html
ceba написав:Surfer Лучше затопить корабль чем сдать его врагу. После того как в севастопольской бухте русские моряки затопили свои корабли оборона города продолжалась еще год.
Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой". Точно так же как афган - 10 лет ни за что положить тысячи солдат и искалечить десятки тысяч, и с позором уйти в проигранонй войне , но по старой рассейской традиции сейчас пытаться назвать это "пабедой" под фанфары развала страны от этой самой войны развязанной кремлем.
Но опять в стране идиотов надо "пересмотреть" результаты позороно проигранной войны назвав ее "победоносной" - точно так же как с проигранной крымской войной :
Депутаты решили пересмотреть итоги Афганской войны
чтобы в надцатый раз ходить по одному и тому же порочному смертоносному и замкнутому кругу как прокаженным - портя жизнь и себе и окружающим. Раша страна необучаемых идиотов, основанная на тотальной лжи. Чистая империя зла. И с Крымом будет все так как было уже многократно - уйдете с очередным позором - без вариантов.