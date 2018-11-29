Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:23

Sommer написав: С-400 - это прекрасно, ради этого можно и пояса затянуть!



почти треть россиян тратят на продукты более половины своего дохода

https://tass.ru/obschestvo/5806792 С-400 - это прекрасно, ради этого можно и пояса затянуть!

Сегодня простой украинец не может себе позволить качественную еду, он вынужден покупать дешевые заменители всякие

А ради чего затягивают пояса украинцы? Ради 13 адмиралов и 12 катеров?"Виктор, 75 лет, пенсионер, Киев: «Если я тратил 4 тысячи, то сейчас трачу около 8,5 тысяч гривень на двух человек»Андрей, 30 лет, таксист, Киев: «Я думаю, около 30%-35% (от заработка, – FaceNews) уходит только на то, чтобы поесть. Хлеб, молоко, фрукты, овощи, мясо хотелось бы, но уже меньше. А о морской рыбе я уже не говорю»Данил, 38 лет, менеджер по продажам, Кривой Рог: «Все зависит от заработной платы. Если человек зарабатывает 3-4 тысячи, половина идет. Сейчас цены такие в магазинах, тоже видели ж, за 50 гривень ничего не возьмешь»Мирослав, 29 лет, администратор, Ровно: «Это бывает половина, то есть 50%, а бывает и больше, потому что каждый день все дорожает. Если честно, мы все в шоке реально от цен, от всего этого.»"На питание украинцы тратят больше половины своих доходов.Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".В Государственной службе статистики констатируют, что во втором квартале этого года домохозяйства тратили на продовольственные товары и питание вне дома почти 53% своих расходов. Почти четверть расходов ушло на непродовольственные товары, 14% - на оплату услуг, в том числе и коммунальных. Больше читайте здесь: