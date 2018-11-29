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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:23

  Sommer написав:С-400 - это прекрасно, ради этого можно и пояса затянуть!

почти треть россиян тратят на продукты более половины своего дохода
https://tass.ru/obschestvo/5806792
А ради чего затягивают пояса украинцы? Ради 13 адмиралов и 12 катеров?
"Виктор, 75 лет, пенсионер, Киев: «Если я тратил 4 тысячи, то сейчас трачу около 8,5 тысяч гривень на двух человек»
Андрей, 30 лет, таксист, Киев: «Я думаю, около 30%-35% (от заработка, – FaceNews) уходит только на то, чтобы поесть. Хлеб, молоко, фрукты, овощи, мясо хотелось бы, но уже меньше. А о морской рыбе я уже не говорю»
Данил, 38 лет, менеджер по продажам, Кривой Рог: «Все зависит от заработной платы. Если человек зарабатывает 3-4 тысячи, половина идет. Сейчас цены такие в магазинах, тоже видели ж, за 50 гривень ничего не возьмешь»
Мирослав, 29 лет, администратор, Ровно: «Это бывает половина, то есть 50%, а бывает и больше, потому что каждый день все дорожает. Если честно, мы все в шоке реально от цен, от всего этого. Сегодня простой украинец не может себе позволить качественную еду, он вынужден покупать дешевые заменители всякие»" https://www.facenews.ua/articles/2017/315885/
На питание украинцы тратят больше половины своих доходов.

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

В Государственной службе статистики констатируют, что во втором квартале этого года домохозяйства тратили на продовольственные товары и питание вне дома почти 53% своих расходов. Почти четверть расходов ушло на непродовольственные товары, 14% - на оплату услуг, в том числе и коммунальных. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/ukraincy-traty ... 49749.html
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:31

  ceba написав:Surfer Лучше затопить корабль чем сдать его врагу. После того как в севастопольской бухте русские моряки затопили свои корабли оборона города продолжалась еще год.


Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой". Точно так же как афган - 10 лет ни за что положить тысячи солдат и искалечить десятки тысяч, и с позором уйти в проигранонй войне , но по старой рассейской традиции сейчас пытаться назвать это "пабедой" под фанфары развала страны от этой самой войны развязанной кремлем.

Но опять в стране идиотов надо "пересмотреть" результаты позороно проигранной войны назвав ее "победоносной" - точно так же как с проигранной крымской войной :

Депутаты решили пересмотреть итоги Афганской войны 


чтобы в надцатый раз ходить по одному и тому же порочному смертоносному и замкнутому кругу как прокаженным - портя жизнь и себе и окружающим. Раша страна необучаемых идиотов, основанная на тотальной лжи. Чистая империя зла.
И с Крымом будет все так как было уже многократно - уйдете с очередным позором - без вариантов.

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Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:35

Ветка превращается в площадку бахвальства двух низкопробных ватных троллей.

Дискуссии нет, есть только рефлексия - моя и еще пары участников - на регулярные вбросы местных Бибы и Бобы, прикинувшихся начинающим волгоградским трейдером и заканчивающим крымским морячком.

Не вижу для себя дальнейшего смысла участвовать в этом театре
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:46

[quote="4513610:zРадио"] Тебе не нравятся реальные факты если эти факты не вписываются в твои представления о Крыме и Севастополе.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:19

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Surfer написав:Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".

Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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