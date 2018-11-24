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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:35
Ветка превращается в площадку бахвальства двух низкопробных ватных троллей.
Дискуссии нет, есть только рефлексия - моя и еще пары участников - на регулярные вбросы местных Бибы и Бобы, прикинувшихся начинающим волгоградским трейдером и заканчивающим крымским морячком.
Не вижу для себя дальнейшего смысла участвовать в этом театре
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zРадио
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:19
Surfer написав:
Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".
Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:21
zРадио написав:
Не вижу для себя дальнейшего смысла участвовать в этом театре
Относитесь к этому как к спорту.
Просто нельзя этим "предпринимателям" и "сбитым морячкам" превращать наши форумы в площадки для роСС пропаганды.
У этой ветки форума отличная тема.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:26
ceba написав:
После того как в севастопольской бухте русские моряки затопили свои корабли оборона города продолжалась еще год.
В то, что затопили русские - верю. Как и в то, что после этого украинцы держали оборону еще год. Только трусливая российская партийная номенклатура могла отдать такой приказ.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:51
lapay написав: Surfer написав:
Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".
Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.
Точно, надо было выйти с цветами на центральную улицу встречать оккупантов.
Был такой славный эпизод в истории одного древнего города воскресным днем.
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