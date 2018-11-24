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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:35

Ветка превращается в площадку бахвальства двух низкопробных ватных троллей.

Дискуссии нет, есть только рефлексия - моя и еще пары участников - на регулярные вбросы местных Бибы и Бобы, прикинувшихся начинающим волгоградским трейдером и заканчивающим крымским морячком.

Не вижу для себя дальнейшего смысла участвовать в этом театре
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:19

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Surfer написав:Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".

Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:21

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Не вижу для себя дальнейшего смысла участвовать в этом театре
Относитесь к этому как к спорту.
Просто нельзя этим "предпринимателям" и "сбитым морячкам" превращать наши форумы в площадки для роСС пропаганды.
У этой ветки форума отличная тема.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:26

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:После того как в севастопольской бухте русские моряки затопили свои корабли оборона города продолжалась еще год.
В то, что затопили русские - верю. Как и в то, что после этого украинцы держали оборону еще год. Только трусливая российская партийная номенклатура могла отдать такой приказ.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:51

  lapay написав:
  Surfer написав:Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".

Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.

Точно, надо было выйти с цветами на центральную улицу встречать оккупантов.
Был такой славный эпизод в истории одного древнего города воскресным днем.
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