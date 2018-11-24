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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:35

Ветка превращается в площадку бахвальства двух низкопробных ватных троллей.

Дискуссии нет, есть только рефлексия - моя и еще пары участников - на регулярные вбросы местных Бибы и Бобы, прикинувшихся начинающим волгоградским трейдером и заканчивающим крымским морячком.

Не вижу для себя дальнейшего смысла участвовать в этом театре
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:19

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Surfer написав:Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".

Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:21

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Не вижу для себя дальнейшего смысла участвовать в этом театре
Относитесь к этому как к спорту.
Просто нельзя этим "предпринимателям" и "сбитым морячкам" превращать наши форумы в площадки для роСС пропаганды.
У этой ветки форума отличная тема.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:26

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:После того как в севастопольской бухте русские моряки затопили свои корабли оборона города продолжалась еще год.
В то, что затопили русские - верю. Как и в то, что после этого украинцы держали оборону еще год. Только трусливая российская партийная номенклатура могла отдать такой приказ.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:51

  lapay написав:
  Surfer написав:Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".

Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.

Точно, надо было выйти с цветами на центральную улицу встречать оккупантов.
Был такой славный эпизод в истории одного древнего города воскресным днем.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:46

  Волгарь написав:
  lapay написав:
  Surfer написав:Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".
Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.
Точно, надо было выйти с цветами на центральную улицу встречать оккупантов.
Был такой славный эпизод в истории одного древнего города воскресным днем.
1 В крайньому випадку у нас не було власова , тобто наші керівники не бігали між комуністами і фашистами , вони були або за комуністів( той самий Хрущов чи Брежнєв) , або за Україну (Бандера,Коновалець )
2 Хто для нас окупант- ще варто розглянути
росія нас окуповувала 300 років , ті ж німці максимум 5 ( за дві світових війни)
3 У вас зараз найближчими братами- білоруси
а - як відноситесь до вирізаного ними гарнізону в Могильові?
б - що будете робити коли пуйло для підняття рейтингу вирішить анексувати Білорусь?
4 Як думаєте , якщо ризикнете полізти до сябрів - скільки ваших ляже і що тоді будете каркати на мінських форумах ? знову про газ і про те що ви особисто були проти . але великошовіністичний русизм(проплачений в ольгіно) змусить вас і далі срати на гілках чужих держав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:44

[/quote]1 В крайньому випадку у нас не було власова , тобто наші керівники не бігали між комуністами і фашистами , вони були або за комуністів( той самий Хрущов чи Брежнєв) , або за Україну (Бандера,Коновалець )
2 Хто для нас окупант- ще варто розглянути
росія нас окуповувала 300 років , ті ж німці максимум 5 ( за дві світових війни)
3 У вас зараз найближчими братами- білоруси
а - як відноситесь до вирізаного ними гарнізону в Могильові?
б - що будете робити коли пуйло для підняття рейтингу вирішить анексувати Білорусь?
4 Як думаєте , якщо ризикнете полізти до сябрів - скільки ваших ляже і що тоді будете каркати на мінських форумах ? знову про газ і про те що ви особисто були проти . але великошовіністичний русизм(проплачений в ольгіно) змусить вас і далі срати на гілках чужих держав?[/quote]
Простите, но к Вам-то какое отношение имеет 300 лет русской оккупации?
Ваш регион более 500 лет жил под поляками, потом 125 лет под австрийцами, потом еще 20 лет под поляками и только 48 лет (совокупно) при СССР. В итоге, Вы лично, видимо из патриотических побуждений, оттрубили почти 10 лет в ненавистной СА (а ведь никто не заставлял - хватило бы и пары), женились на русской, дети отправились на заработки в Новосибирскую область, а родная сестра с детьми в Польшу.
Я ничего не перепутал?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:28

  Волгарь написав:
  budivelnik написав:1 В крайньому випадку у нас не було власова , тобто наші керівники не бігали між комуністами і фашистами , вони були або за комуністів( той самий Хрущов чи Брежнєв) , або за Україну (Бандера,Коновалець )
2 Хто для нас окупант- ще варто розглянути
росія нас окуповувала 300 років , ті ж німці максимум 5 ( за дві світових війни)
3 У вас зараз найближчими братами- білоруси
а - як відноситесь до вирізаного ними гарнізону в Могильові?
б - що будете робити коли пуйло для підняття рейтингу вирішить анексувати Білорусь?
4 Як думаєте , якщо ризикнете полізти до сябрів - скільки ваших ляже і що тоді будете каркати на мінських форумах ? знову про газ і про те що ви особисто були проти . але великошовіністичний русизм(проплачений в ольгіно) змусить вас і далі срати на гілках чужих держав?
Простите, но к Вам-то какое отношение имеет 300 лет русской оккупации?
Ваш регион более 500 лет жил под поляками, потом 125 лет под австрийцами, потом еще 20 лет под поляками и только 48 лет (совокупно) при СССР.

Застав дурня Богу молитись- він і голову розібє
1 Не все треба брати з карамзіна...
а - Львів - заснував король Данило Галицький і назвав в честь свого сина Льва
б - це той самий Данило Галицький який приймав участь в битві з татаромонголами під Калкою , при чому на цей момент території сьогоднішньої ереф років 100 вже знаходились під монголами
Тут питання - на цій підставі будете вважати москву монгольським містом?
2 Трошки Історії
а - Галицьке князівство відокремилося від Києва у 1097 році.
б -Галицьке й Волинське князівства існували окремо, але 1199 року Роман Мстиславович об'єднав їх, утворивши Галицько-Волинське князівство.
в -Із 1398 року держава називалась Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське.
г - 1456 року ліквідовано Волинське князівство, 1470 — Київське. Внаслідок Люблінської унії (пов'язана з поразками Литви у Лівонській війні) 1569 Волинь, Підляшшя, Поділля, Брацлавщина та Київщина перейшли під владу Польщі та створювалася єдина польсько-литовська держава — Річ Посполита
д -Після смерті Хмельницького (1657) розпочався період громадянських воєн і зовнішніх інтервенцій (Руїна), які призвели до поділу України по Дніпру між Річчю Посполитою та Московською державою
Таким чином 560 років Галичина мала свою державність в складі різних формувань . але свою
москалики в цей самий час всього як років 100 були не прямо залежні від Орди

2 1657-1917 - Україна і Галичина під Польщею і Росією
3 1917-1945 - Україна рівноправна з росією в СРСР , Галичина під Польщею
4 1945-1991 - Україна рівноправна з росією в СРСР
  Волгарь написав: В итоге, Вы лично, видимо из патриотических побуждений, оттрубили почти 10 лет в ненавистной СА (а ведь никто не заставлял - хватило бы и пары), женились на русской, дети отправились на заработки в Новосибирскую область, а родная сестра с детьми в Польшу.
Я ничего не перепутал?
1 Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.
Так до речі . звільнявся я з м Шалі , що під Грозним в 1991 році
2 Одружився я з росіянкою , яка до сьогодні живе у Львові
3 Мої діти працюють і вчаться в Україні , старший колесить по Західній , молодший син працює в парі зі мною
Одна дочка в медінституті. друга в школі...

То як москалику-облизався.
Україна як Держава має не меншу , а в 2 рази довшу історію ніж твій улус Золотої Орди
До речі
Чий там був Нижній ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:54

У Вас какая-то СВОЯ ЛИЧНАЯ история Галиции и Львова.
В XIV веке Галицкая земля стала предметом спора между Польшей, Венгрией и Литвой. В результате длительной войны за галицко-волынское наследство (1340—1392) земли Галицко-Волынского княжества были разделены — Польское королевство получило часть княжества с городами Галичем и Львовом, Подляшье, Люблин и южные земли Подолья, а также — часть Волыни с городами Белзом и Холмом, а Великое княжество Литовское — Волынь с Владимиром и Луцком, Полесье и часть Подолья

Король Казимир III Великий временно включил Галичину в состав королевства Польского в 1340—1349 гг. Потом король Людовик I Великий включил землю в состав Венгрии в 1372—1387 гг., но его дочь Ядвига, королева Польши, окончательно включила Галичину в состав королевства Польского в 1387 г.
В 1434 года из земель Галицко-Волынского княжества король Владислав III Варненчик образовал Русское воеводство, административным центром которого стал город Львов. Русское и Белзское воеводства в исторических документах 15-18 веков часто объединялись под условным названием Червонная Русь.

Вследствие первого раздела Польши в 1772 году в состав владений Габсбургов — Австрийской империи — отошли Затор и Освенцим, часть Малой Польши, включающая южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, части Бельского воеводства и Русское воеводство (Галиция). В общей сложности австрийские приобретения составили 83 тыс. км² и 2 млн 600 тыс. человек. Столицей новой австрийской провинции, названной Королевством Галиции и Лодомерии, был назначен город Львов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D1%8F
Волгарь
 
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