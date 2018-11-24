Додано: Пон 03 гру, 2018 14:28

Волгарь написав: budivelnik написав: 1 В крайньому випадку у нас не було власова , тобто наші керівники не бігали між комуністами і фашистами , вони були або за комуністів( той самий Хрущов чи Брежнєв) , або за Україну (Бандера,Коновалець )

2 Хто для нас окупант- ще варто розглянути

росія нас окуповувала 300 років , ті ж німці максимум 5 ( за дві світових війни)

3 У вас зараз найближчими братами- білоруси

а - як відноситесь до вирізаного ними гарнізону в Могильові?

б - що будете робити коли пуйло для підняття рейтингу вирішить анексувати Білорусь?

4 Як думаєте , якщо ризикнете полізти до сябрів - скільки ваших ляже і що тоді будете каркати на мінських форумах ? знову про газ і про те що ви особисто були проти . але великошовіністичний русизм(проплачений в ольгіно) змусить вас і далі срати на гілках чужих держав? 1 В крайньому випадку у нас не було власова , тобто наші керівники не бігали між комуністами і фашистами , вони були або за комуністів( той самий Хрущов чи Брежнєв) , або за Україну (Бандера,Коновалець )2 Хто для нас окупант- ще варто розглянутиросія нас окуповувала 300 років , ті ж німці максимум 5 ( за дві світових війни)3 У вас зараз найближчими братами- білорусиа - як відноситесь до вирізаного ними гарнізону в Могильові?б - що будете робити коли пуйло для підняття рейтингу вирішить анексувати Білорусь?4 Як думаєте , якщо ризикнете полізти до сябрів - скільки ваших ляже і що тоді будете каркати на мінських форумах ? знову про газ і про те що ви особисто були проти . але великошовіністичний русизм(проплачений в ольгіно) змусить вас і далі срати на гілках чужих держав? Простите, но к Вам-то какое отношение имеет 300 лет русской оккупации?

Ваш регион более 500 лет жил под поляками, потом 125 лет под австрийцами, потом еще 20 лет под поляками и только 48 лет (совокупно) при СССР. Простите, но к Вам-то какое отношение имеет 300 лет русской оккупации?Ваш регион более 500 лет жил под поляками, потом 125 лет под австрийцами, потом еще 20 лет под поляками и только 48 лет (совокупно) при СССР.

Волгарь написав: В итоге, Вы лично, видимо из патриотических побуждений, оттрубили почти 10 лет в ненавистной СА (а ведь никто не заставлял - хватило бы и пары), женились на русской, дети отправились на заработки в Новосибирскую область, а родная сестра с детьми в Польшу.

Я ничего не перепутал? В итоге, Вы лично, видимо из патриотических побуждений, оттрубили почти 10 лет в ненавистной СА (а ведь никто не заставлял - хватило бы и пары), женились на русской, дети отправились на заработки в Новосибирскую область, а родная сестра с детьми в Польшу.Я ничего не перепутал?

Застав дурня Богу молитись- він і голову розібє1 Не все треба брати з карамзіна...а - Львів - заснував король Данило Галицький і назвав в честь свого сина Льваб - це той самий Данило Галицький який приймав участь в битві з татаромонголами під Калкою , при чому на цей момент території сьогоднішньої ереф років 100 вже знаходились під монголамиТут питання - на цій підставі будете вважати москву монгольським містом?2 Трошки Історіїа - Галицьке князівство відокремилося від Києва у 1097 році.б -Галицьке й Волинське князівства існували окремо, але 1199 року Роман Мстиславович об'єднав їх, утворивши Галицько-Волинське князівство.в -Із 1398 року держава називалась Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське.г - 1456 року ліквідовано Волинське князівство, 1470 — Київське. Внаслідок Люблінської унії (пов'язана з поразками Литви у Лівонській війні) 1569 Волинь, Підляшшя, Поділля, Брацлавщина та Київщина перейшли під владу Польщі та створювалася єдина польсько-литовська держава — Річ Посполитад -Після смерті Хмельницького (1657) розпочався період громадянських воєн і зовнішніх інтервенцій (Руїна), які призвели до поділу України по Дніпру між Річчю Посполитою та Московською державоюТаким чином 560 років Галичина мала свою державність в складі різних формувань . але своюмоскалики в цей самий час всього як років 100 були не прямо залежні від Орди2 1657-1917 - Україна і Галичина під Польщею і Росією3 1917-1945 - Україна рівноправна з росією в СРСР , Галичина під Польщею4 1945-1991 - Україна рівноправна з росією в СРСР1 Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.Так до речі . звільнявся я з м Шалі , що під Грозним в 1991 році2 Одружився я з росіянкою , яка до сьогодні живе у Львові3 Мої діти працюють і вчаться в Україні , старший колесить по Західній , молодший син працює в парі зі мноюОдна дочка в медінституті. друга в школі...То як москалику-облизався.Україна як Держава має не меншу , а в 2 рази довшу історію ніж твій улус Золотої ОрдиДо речіЧий там був Нижній ?