В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Surfer написав:Как обычно - положить кучу народу , и потом с позором оставить город и назвать этот позор "героической защитой".
Ще краще самим знищити цивільних - Дніпрогес, кримські катакомби, газом в театрі.
Точно, надо было выйти с цветами на центральную улицу встречать оккупантов. Был такой славный эпизод в истории одного древнего города воскресным днем.
1 В крайньому випадку у нас не було власова , тобто наші керівники не бігали між комуністами і фашистами , вони були або за комуністів( той самий Хрущов чи Брежнєв) , або за Україну (Бандера,Коновалець ) 2 Хто для нас окупант- ще варто розглянути росія нас окуповувала 300 років , ті ж німці максимум 5 ( за дві світових війни) 3 У вас зараз найближчими братами- білоруси а - як відноситесь до вирізаного ними гарнізону в Могильові? б - що будете робити коли пуйло для підняття рейтингу вирішить анексувати Білорусь? 4 Як думаєте , якщо ризикнете полізти до сябрів - скільки ваших ляже і що тоді будете каркати на мінських форумах ? знову про газ і про те що ви особисто були проти . але великошовіністичний русизм(проплачений в ольгіно) змусить вас і далі срати на гілках чужих держав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
[/quote]1 В крайньому випадку у нас не було власова , тобто наші керівники не бігали між комуністами і фашистами , вони були або за комуністів( той самий Хрущов чи Брежнєв) , або за Україну (Бандера,Коновалець ) 2 Хто для нас окупант- ще варто розглянути росія нас окуповувала 300 років , ті ж німці максимум 5 ( за дві світових війни) 3 У вас зараз найближчими братами- білоруси а - як відноситесь до вирізаного ними гарнізону в Могильові? б - що будете робити коли пуйло для підняття рейтингу вирішить анексувати Білорусь? 4 Як думаєте , якщо ризикнете полізти до сябрів - скільки ваших ляже і що тоді будете каркати на мінських форумах ? знову про газ і про те що ви особисто були проти . але великошовіністичний русизм(проплачений в ольгіно) змусить вас і далі срати на гілках чужих держав?[/quote] Простите, но к Вам-то какое отношение имеет 300 лет русской оккупации? Ваш регион более 500 лет жил под поляками, потом 125 лет под австрийцами, потом еще 20 лет под поляками и только 48 лет (совокупно) при СССР. В итоге, Вы лично, видимо из патриотических побуждений, оттрубили почти 10 лет в ненавистной СА (а ведь никто не заставлял - хватило бы и пары), женились на русской, дети отправились на заработки в Новосибирскую область, а родная сестра с детьми в Польшу. Я ничего не перепутал?
budivelnik написав:1 В крайньому випадку у нас не було власова , тобто наші керівники не бігали між комуністами і фашистами , вони були або за комуністів( той самий Хрущов чи Брежнєв) , або за Україну (Бандера,Коновалець ) 2 Хто для нас окупант- ще варто розглянути росія нас окуповувала 300 років , ті ж німці максимум 5 ( за дві світових війни) 3 У вас зараз найближчими братами- білоруси а - як відноситесь до вирізаного ними гарнізону в Могильові? б - що будете робити коли пуйло для підняття рейтингу вирішить анексувати Білорусь? 4 Як думаєте , якщо ризикнете полізти до сябрів - скільки ваших ляже і що тоді будете каркати на мінських форумах ? знову про газ і про те що ви особисто були проти . але великошовіністичний русизм(проплачений в ольгіно) змусить вас і далі срати на гілках чужих держав?
Простите, но к Вам-то какое отношение имеет 300 лет русской оккупации? Ваш регион более 500 лет жил под поляками, потом 125 лет под австрийцами, потом еще 20 лет под поляками и только 48 лет (совокупно) при СССР.
Застав дурня Богу молитись- він і голову розібє 1 Не все треба брати з карамзіна... а - Львів - заснував король Данило Галицький і назвав в честь свого сина Льва б - це той самий Данило Галицький який приймав участь в битві з татаромонголами під Калкою , при чому на цей момент території сьогоднішньої ереф років 100 вже знаходились під монголами Тут питання - на цій підставі будете вважати москву монгольським містом? 2 Трошки Історії а - Галицьке князівство відокремилося від Києва у 1097 році. б -Галицьке й Волинське князівства існували окремо, але 1199 року Роман Мстиславович об'єднав їх, утворивши Галицько-Волинське князівство. в -Із 1398 року держава називалась Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. г - 1456 року ліквідовано Волинське князівство, 1470 — Київське. Внаслідок Люблінської унії (пов'язана з поразками Литви у Лівонській війні) 1569 Волинь, Підляшшя, Поділля, Брацлавщина та Київщина перейшли під владу Польщі та створювалася єдина польсько-литовська держава — Річ Посполита д -Після смерті Хмельницького (1657) розпочався період громадянських воєн і зовнішніх інтервенцій (Руїна), які призвели до поділу України по Дніпру між Річчю Посполитою та Московською державою Таким чином 560 років Галичина мала свою державність в складі різних формувань . але свою москалики в цей самий час всього як років 100 були не прямо залежні від Орди
2 1657-1917 - Україна і Галичина під Польщею і Росією 3 1917-1945 - Україна рівноправна з росією в СРСР , Галичина під Польщею 4 1945-1991 - Україна рівноправна з росією в СРСР
Волгарь написав: В итоге, Вы лично, видимо из патриотических побуждений, оттрубили почти 10 лет в ненавистной СА (а ведь никто не заставлял - хватило бы и пары), женились на русской, дети отправились на заработки в Новосибирскую область, а родная сестра с детьми в Польшу. Я ничего не перепутал?
1 Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну. Так до речі . звільнявся я з м Шалі , що під Грозним в 1991 році 2 Одружився я з росіянкою , яка до сьогодні живе у Львові 3 Мої діти працюють і вчаться в Україні , старший колесить по Західній , молодший син працює в парі зі мною Одна дочка в медінституті. друга в школі...
То як москалику-облизався. Україна як Держава має не меншу , а в 2 рази довшу історію ніж твій улус Золотої Орди До речі Чий там був Нижній ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
У Вас какая-то СВОЯ ЛИЧНАЯ история Галиции и Львова.
В XIV веке Галицкая земля стала предметом спора между Польшей, Венгрией и Литвой. В результате длительной войны за галицко-волынское наследство (1340—1392) земли Галицко-Волынского княжества были разделены — Польское королевство получило часть княжества с городами Галичем и Львовом, Подляшье, Люблин и южные земли Подолья, а также — часть Волыни с городами Белзом и Холмом, а Великое княжество Литовское — Волынь с Владимиром и Луцком, Полесье и часть Подолья
Король Казимир III Великий временно включил Галичину в состав королевства Польского в 1340—1349 гг. Потом король Людовик I Великий включил землю в состав Венгрии в 1372—1387 гг., но его дочь Ядвига, королева Польши, окончательно включила Галичину в состав королевства Польского в 1387 г. В 1434 года из земель Галицко-Волынского княжества король Владислав III Варненчик образовал Русское воеводство, административным центром которого стал город Львов. Русское и Белзское воеводства в исторических документах 15-18 веков часто объединялись под условным названием Червонная Русь.
Вследствие первого раздела Польши в 1772 году в состав владений Габсбургов — Австрийской империи — отошли Затор и Освенцим, часть Малой Польши, включающая южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, части Бельского воеводства и Русское воеводство (Галиция). В общей сложности австрийские приобретения составили 83 тыс. км² и 2 млн 600 тыс. человек. Столицей новой австрийской провинции, названной Королевством Галиции и Лодомерии, был назначен город Львов.
Волгарь написав:У Вас какая-то СВОЯ ЛИЧНАЯ история Галиции и Львова.
це ви сприймаєте тільки карамзіна і не вмієте аналізувати 1 Поляки - це словяни . на відміну від мокшан і монголоїдів 2 Знаходження однієї славянської гілки в одній державі з іншою славянською гілкою - не є окупацією 3 Розбіжності між славянами(поляками) і славянами(українцями) почались після 1600 року на релігійному грунті . але точно такі самі розбіжності між мешканцями Києва(язичниками) і їх керівництвом тим самим Володимиром відбулись на релігійному грунті в 988 році після Хрещення... Це ж не говорить що хтось там щось окупував?
Таким чином для ольгінця 1 Україна як Держава має як мінімум 700 річну історію 2 Різниця між історією державотворення України і московії в тому що у нас це 900-1600 , а в московії 1400-2000 3 Тимчасові захоплення тієї ж москви Монголами, Поляками ,Українцями чи Французами - не перетворюють москву в монгольське,українське,польське чи французське містечко. 4 Знаходження на троні в москві монгольських ханів чи німецької Єлизавети - також не перетворює московію в монгольський чи німецький придаток 5 Знаходження на троні пуйла, яке підтримує 84% населення педерації перетворює 84% росії в підпуйловників, а вас в манкурта який своєю діяльністю подовжує життя цих неадекватів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників