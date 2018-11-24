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обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 419420421422
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:00

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:У Вас какая-то СВОЯ ЛИЧНАЯ история Галиции и Львова.
це ви сприймаєте тільки карамзіна і не вмієте аналізувати
1 Поляки - це словяни . на відміну від мокшан і монголоїдів
2 Знаходження однієї славянської гілки в одній державі з іншою славянською гілкою - не є окупацією
3 Розбіжності між славянами(поляками) і славянами(українцями) почались після 1600 року на релігійному грунті . але точно такі самі розбіжності між мешканцями Києва(язичниками) і їх керівництвом тим самим Володимиром відбулись на релігійному грунті в 988 році після Хрещення...
Це ж не говорить що хтось там щось окупував?

Таким чином для ольгінця
1 Україна як Держава має як мінімум 700 річну історію
2 Різниця між історією державотворення України і московії в тому що у нас це 900-1600 , а в московії 1400-2000
3 Тимчасові захоплення тієї ж москви Монголами, Поляками ,Українцями чи Французами - не перетворюють москву в монгольське,українське,польське чи французське містечко.
4 Знаходження на троні в москві монгольських ханів чи німецької Єлизавети - також не перетворює московію в монгольський чи німецький придаток
5 Знаходження на троні пуйла, яке підтримує 84% населення педерації перетворює 84% росії в підпуйловників, а вас в манкурта який своєю діяльністю подовжує життя цих неадекватів.

Глупость это - ВСЕ, ЧТО ВЫ ПИШИТЕ.
Русь - государство, созданное датчанами, пришедшими в Новгород/Старую Ладогу/Изборск в 862-о м году. И лишь через 20 лет после этого захватившими Киев, уже ранее захваченный такими же датчанами - Диром и Аскольдом. К моменту прихода датчан на Русь в ее восточной части уже существовали (кроме перечисленных) Ростов Великий и Муром, т.е. городские поселения на территории финно-угров.
Украина создана зимой 18-го года - до того момента такой независимой страны просто не было.
Поляки - самые настоящие оккупанты (как и литовцы из ВКЛ) с иной верой.
Результатом этой оккупации стал поголовный переход православной шляхты в католичество и ее отказ от родного языка.
От Рерика до Федора Иоановича (1598-ой год) в течение 736 лет сначала Русью, потом Великим княжеством Владимирским, потом Московским непрерывно правила одна и та же династия - Рюриковичи. Потом с 1613-го по 1917-ый - их боковая ветвь - Романовы. Итого 1 155 лет Русского государства.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:24

  Волгарь написав:От Рерика до Федора Иоановича (1598-ой год) в течение 736 лет сначала Русью, потом Великим княжеством Владимирским, потом Московским непрерывно правила одна и та же династия - Рюриковичи. Потом с 1613-го по 1917-ый - их боковая ветвь - Романовы. Итого 1 155 лет Русского государства.
1 А катька2 - також входить в рюриковичів?чи до романових ?
Принцеса Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбург, (в історичній літературі звичайно зветься Софія Ангальт-Цербстська), народилася 2 травня 1729 у місті Штетін (нім. Stettin) у Пруссії (зараз Щецін у Польщі).

Була дочкою князя Христіана Авґуста Ангальт-Цербстського з шляхетського роду Асканіїв, губернатора тодішньої пруської провінції Штетін та принцеси Йоганни Елізабет з роду Гольштайн-Готторп.

9 липня 1744 вона прийняла православ'я й отримала ім'я Катерина Олексіївна на честь Катерини I. У 1745 вийшла заміж за великого князя Петра, наступника російського престолу. Молода пара оселилась в резиденції Оранієнбаум поблизу Петербурга.
2 Коли пишеш Русь - то пиши - Київська Русь і звертай всіх увагу . що назву Русь московія носить всього 300 років (петруша1 її ввів1700-2000), в той час коли Київською Русь була 700 років і продовжувала бути й далі...
3 те що мешканці боліт ,який ніколи не були словянами- почали каркати про третій рим - так що їм ще залишалось?
Одні коників з гімна ліплять
Другі на збільшених каблуках в гітлера бавляться
треті за гроші на чужих інформаційних ресурсах сидять - брехню розповсюджуючи.
Сестра Єлизавети Анна вийшла заміж за герцога Карла Гольштейн-Готторпского, так що всі інші імператори Росії аж до Миколи II були не Романовими, а Гольштейн-Готторп-Романівськими, а по факту - спадкоємцями німецького герцога. Згадувати про це російський патріоти, звичайно ж, теж не дуже люблять. Адже виходить, що півтора століття країною правили іноземці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:46

Перші князі Київські

Вважають, що першим Київським князем був легендарний засновник міста Кий. Дослідники розходяться в оцінках, коли саме правив цей князь. Найпоширеніші дати правління Кия — 200–230 та 430-ті рр. В історичних джерелах зустрічаються й інші імена Київських князів ІІ-VI ст.

Легенди та перекази дають такий список перших Київських князів:

Кий (V-VI ст.)
Щек
Хорив

Михайло Грушевський подає наступний список історично відомих пізніших Київських князів:

Олег
Бравлин
Аскольд
Дір
Олег
Ігор
Ольга
Святослав

Великі князі Київські

Докладніше: Великі князі Київські

Київські князі після 1240

Після завоювання монголо-татарами більшості території Київської Русі, руйнування Києва ханом Батиєм та об'єднання Галицько-Волинського князівства, Київ втрачає значення великокняжого міста й столиці держави східних слов'ян. Київські князі стають володарями лише удільного Київського князівства.

Олександр Невський — отримав в Золотій Орді ярлик на Велике князівство Київське, однак в Києві ніколи не був, 1249–1263.
Ярослав Ярославич — Великий князь Владимирський, спадкоємець Олександра, 1263—1271.
Лев Данилович — Король Русі, Великий князь Київський. Правив зі Львова, 1271—1301.
Іван-Володимир Іванович, кінець XIII ст. — перша чверть XIV ст.
Станіслав Іванович, до 1321 р., відомий з пізніх литовських хронік.
Міндовг Гольшанський, князь Гольшанський, 1321—1324
Ольгимонт Гольшанський, 1324—1331
Федір (князь Київський), 1331—1362
Володимир Ольгердович, 1362 —1394
Скиргайло Ольгердович — 1395—1397, Великий князь Литовський (1386–1392),
Іван Ольгимонтович, князь Гольшанський, 1397—1401
Іван Борисович, 1397–1399
Андрій Іванович Гольшанський, князь В'язинський, ? — після 1410
Михайло Іванович Гольшанський, 1422—1432
Михайло Семенович Болобан, 1433—1435

Олелько Володимирович, кн. Слуцький, 1443—1454
Семен Олелькович, кн. Слуцький, 1454—1470

Київські воєводи

Докладніше: Воєвода Київський

Литовські намісники

Мартин Гаштовт, 1471–1480
Іван Ходкевич, 1480–1482
Юрій Пац, 1486–1492
Князь Дмитро Путятич, 1492–1505
Юрій Михайлович Монтовтович, 1507–1508
Андрій Якубович Немирович, 1514-1541
Андрій Михайлович Санґушко, 1540-1542
Януш Юрійович Гольшанський, 1542–1544
Семен (Фридерик) Пронський, 1544-1555
Григорій Олександрович Ходкевич, 1555-1559
Князь Василь Костянтин Острозький, 1559-1608
Іван Чорторийський, 1564[1]
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:04

Вважають, що першим Київським князем був легендарний засновник міста Кий. Дослідники розходяться в оцінках, коли саме правив цей князь. Найпоширеніші дати правління Кия — 200–230 та 430-ті рр. В історичних джерелах зустрічаються й інші імена Київських князів ІІ-VI ст.

У Вас, как я вижу, не только география своя (в которой Галицию захватило ВКЛ вместо Польши), но и история СВОЯ СОБСТВЕННАЯ. Вы еще вспомните, как в начале 80-х справляли 1 500 лет Киева.
А связь между Романовыми и Рюриковичами очень простая - родная сестра деда Михаила Федоровича была женой Ивана IV, а царь Федор Иоанович - двоюродным дядей первого царя из династии Романовых.
Волгарь
 
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