budivelnik написав:

Волгарь написав: У Вас какая-то СВОЯ ЛИЧНАЯ история Галиции и Львова. У Вас какая-то СВОЯ ЛИЧНАЯ история Галиции и Львова.

це ви сприймаєте тільки карамзіна і не вмієте аналізувати1 Поляки - це словяни . на відміну від мокшан і монголоїдів2 Знаходження однієї славянської гілки в одній державі з іншою славянською гілкою - не є окупацією3 Розбіжності між славянами(поляками) і славянами(українцями) почались після 1600 року на релігійному грунті . але точно такі самі розбіжності між мешканцями Києва(язичниками) і їх керівництвом тим самим Володимиром відбулись на релігійному грунті в 988 році після Хрещення...Це ж не говорить що хтось там щось окупував?Таким чином для ольгінця1 Україна як Держава має як мінімум 700 річну історію2 Різниця між історією державотворення України і московії в тому що у нас це 900-1600 , а в московії 1400-20003 Тимчасові захоплення тієї ж москви Монголами, Поляками ,Українцями чи Французами - не перетворюють москву в монгольське,українське,польське чи французське містечко.4 Знаходження на троні в москві монгольських ханів чи німецької Єлизавети - також не перетворює московію в монгольський чи німецький придаток5 Знаходження на троні пуйла, яке підтримує 84% населення педерації перетворює 84% росії в підпуйловників, а вас в манкурта який своєю діяльністю подовжує життя цих неадекватів.