В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:У Вас какая-то СВОЯ ЛИЧНАЯ история Галиции и Львова.
це ви сприймаєте тільки карамзіна і не вмієте аналізувати 1 Поляки - це словяни . на відміну від мокшан і монголоїдів 2 Знаходження однієї славянської гілки в одній державі з іншою славянською гілкою - не є окупацією 3 Розбіжності між славянами(поляками) і славянами(українцями) почались після 1600 року на релігійному грунті . але точно такі самі розбіжності між мешканцями Києва(язичниками) і їх керівництвом тим самим Володимиром відбулись на релігійному грунті в 988 році після Хрещення... Це ж не говорить що хтось там щось окупував?
Таким чином для ольгінця 1 Україна як Держава має як мінімум 700 річну історію 2 Різниця між історією державотворення України і московії в тому що у нас це 900-1600 , а в московії 1400-2000 3 Тимчасові захоплення тієї ж москви Монголами, Поляками ,Українцями чи Французами - не перетворюють москву в монгольське,українське,польське чи французське містечко. 4 Знаходження на троні в москві монгольських ханів чи німецької Єлизавети - також не перетворює московію в монгольський чи німецький придаток 5 Знаходження на троні пуйла, яке підтримує 84% населення педерації перетворює 84% росії в підпуйловників, а вас в манкурта який своєю діяльністю подовжує життя цих неадекватів.
Глупость это - ВСЕ, ЧТО ВЫ ПИШИТЕ. Русь - государство, созданное датчанами, пришедшими в Новгород/Старую Ладогу/Изборск в 862-о м году. И лишь через 20 лет после этого захватившими Киев, уже ранее захваченный такими же датчанами - Диром и Аскольдом. К моменту прихода датчан на Русь в ее восточной части уже существовали (кроме перечисленных) Ростов Великий и Муром, т.е. городские поселения на территории финно-угров. Украина создана зимой 18-го года - до того момента такой независимой страны просто не было. Поляки - самые настоящие оккупанты (как и литовцы из ВКЛ) с иной верой. Результатом этой оккупации стал поголовный переход православной шляхты в католичество и ее отказ от родного языка. От Рерика до Федора Иоановича (1598-ой год) в течение 736 лет сначала Русью, потом Великим княжеством Владимирским, потом Московским непрерывно правила одна и та же династия - Рюриковичи. Потом с 1613-го по 1917-ый - их боковая ветвь - Романовы. Итого 1 155 лет Русского государства.
Волгарь написав:От Рерика до Федора Иоановича (1598-ой год) в течение 736 лет сначала Русью, потом Великим княжеством Владимирским, потом Московским непрерывно правила одна и та же династия - Рюриковичи. Потом с 1613-го по 1917-ый - их боковая ветвь - Романовы. Итого 1 155 лет Русского государства.
1 А катька2 - також входить в рюриковичів?чи до романових ?
Принцеса Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбург, (в історичній літературі звичайно зветься Софія Ангальт-Цербстська), народилася 2 травня 1729 у місті Штетін (нім. Stettin) у Пруссії (зараз Щецін у Польщі).
Була дочкою князя Христіана Авґуста Ангальт-Цербстського з шляхетського роду Асканіїв, губернатора тодішньої пруської провінції Штетін та принцеси Йоганни Елізабет з роду Гольштайн-Готторп.
9 липня 1744 вона прийняла православ'я й отримала ім'я Катерина Олексіївна на честь Катерини I. У 1745 вийшла заміж за великого князя Петра, наступника російського престолу. Молода пара оселилась в резиденції Оранієнбаум поблизу Петербурга.
2 Коли пишеш Русь - то пиши - Київська Русь і звертай всіх увагу . що назву Русь московія носить всього 300 років (петруша1 її ввів1700-2000), в той час коли Київською Русь була 700 років і продовжувала бути й далі... 3 те що мешканці боліт ,який ніколи не були словянами- почали каркати про третій рим - так що їм ще залишалось? Одні коників з гімна ліплять Другі на збільшених каблуках в гітлера бавляться треті за гроші на чужих інформаційних ресурсах сидять - брехню розповсюджуючи.
Сестра Єлизавети Анна вийшла заміж за герцога Карла Гольштейн-Готторпского, так що всі інші імператори Росії аж до Миколи II були не Романовими, а Гольштейн-Готторп-Романівськими, а по факту - спадкоємцями німецького герцога. Згадувати про це російський патріоти, звичайно ж, теж не дуже люблять. Адже виходить, що півтора століття країною правили іноземці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Вважають, що першим Київським князем був легендарний засновник міста Кий. Дослідники розходяться в оцінках, коли саме правив цей князь. Найпоширеніші дати правління Кия — 200–230 та 430-ті рр. В історичних джерелах зустрічаються й інші імена Київських князів ІІ-VI ст.
Легенди та перекази дають такий список перших Київських князів:
Кий (V-VI ст.) Щек Хорив
Михайло Грушевський подає наступний список історично відомих пізніших Київських князів:
Олег Бравлин Аскольд Дір Олег Ігор Ольга Святослав
Великі князі Київські
Докладніше: Великі князі Київські
Київські князі після 1240
Після завоювання монголо-татарами більшості території Київської Русі, руйнування Києва ханом Батиєм та об'єднання Галицько-Волинського князівства, Київ втрачає значення великокняжого міста й столиці держави східних слов'ян. Київські князі стають володарями лише удільного Київського князівства.
Олександр Невський — отримав в Золотій Орді ярлик на Велике князівство Київське, однак в Києві ніколи не був, 1249–1263. Ярослав Ярославич — Великий князь Владимирський, спадкоємець Олександра, 1263—1271. Лев Данилович — Король Русі, Великий князь Київський. Правив зі Львова, 1271—1301. Іван-Володимир Іванович, кінець XIII ст. — перша чверть XIV ст. Станіслав Іванович, до 1321 р., відомий з пізніх литовських хронік. Міндовг Гольшанський, князь Гольшанський, 1321—1324 Ольгимонт Гольшанський, 1324—1331 Федір (князь Київський), 1331—1362 Володимир Ольгердович, 1362 —1394 Скиргайло Ольгердович — 1395—1397, Великий князь Литовський (1386–1392), Іван Ольгимонтович, князь Гольшанський, 1397—1401 Іван Борисович, 1397–1399 Андрій Іванович Гольшанський, князь В'язинський, ? — після 1410 Михайло Іванович Гольшанський, 1422—1432 Михайло Семенович Болобан, 1433—1435
Олелько Володимирович, кн. Слуцький, 1443—1454 Семен Олелькович, кн. Слуцький, 1454—1470
Київські воєводи
Докладніше: Воєвода Київський
Литовські намісники
Мартин Гаштовт, 1471–1480 Іван Ходкевич, 1480–1482 Юрій Пац, 1486–1492 Князь Дмитро Путятич, 1492–1505 Юрій Михайлович Монтовтович, 1507–1508 Андрій Якубович Немирович, 1514-1541 Андрій Михайлович Санґушко, 1540-1542 Януш Юрійович Гольшанський, 1542–1544 Семен (Фридерик) Пронський, 1544-1555 Григорій Олександрович Ходкевич, 1555-1559 Князь Василь Костянтин Острозький, 1559-1608 Іван Чорторийський, 1564[1]
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Вважають, що першим Київським князем був легендарний засновник міста Кий. Дослідники розходяться в оцінках, коли саме правив цей князь. Найпоширеніші дати правління Кия — 200–230 та 430-ті рр. В історичних джерелах зустрічаються й інші імена Київських князів ІІ-VI ст.
У Вас, как я вижу, не только география своя (в которой Галицию захватило ВКЛ вместо Польши), но и история СВОЯ СОБСТВЕННАЯ. Вы еще вспомните, как в начале 80-х справляли 1 500 лет Киева. А связь между Романовыми и Рюриковичами очень простая - родная сестра деда Михаила Федоровича была женой Ивана IV, а царь Федор Иоанович - двоюродным дядей первого царя из династии Романовых.
Вважають, що першим Київським князем був легендарний засновник міста Кий. Дослідники розходяться в оцінках, коли саме правив цей князь. Найпоширеніші дати правління Кия — 200–230 та 430-ті рр. В історичних джерелах зустрічаються й інші імена Київських князів ІІ-VI ст.
У Вас, как я вижу, не только география своя (в которой Галицию захватило ВКЛ вместо Польши), но и история СВОЯ СОБСТВЕННАЯ. Вы еще вспомните, как в начале 80-х справляли 1 500 лет Киева. А связь между Романовыми и Рюриковичами очень простая - родная сестра деда Михаила Федоровича была женой Ивана IV, а царь Федор Иоанович - двоюродным дядей первого царя из династии Романовых.
Є велика брехня . яку стараються прикрити мілкими уточненнями Велика брехня - це те що у нащадків чингізідів є права на назву Русь мілкі уточнення - це хто з ким спав... Історія наступна Після 1654 року - потомки чінгізіди зайнялись тотальним викоріненням українців і переписуванням історії України на користь московії Чи можуть вони це робити - можуть бо дбають про свою державу Чи влаштовує це Україну - ні . бо й українці дбають про свою Державу тому ви й отримали по носі а не новоросію... А пройде ще пару років і ваш же люмпен вам же дасть копняка під дупу. бо назвою Росія - холодильник не наповниш
ПС для зазомбованого повторю Галіція+Польща+Прибалтика+Волинь+Білорусь+періодично Київщина/Чернігівщина=Велике Князівство Литовське=Річ Посполита те що католики в цьому державному утворені пробували гнобити православних - так і в московії єдиновірці поміщики знущались над єдиновірцями кріпаками... То яка різниця по якій ознаці сильніший гнобив слабішого ? До речі ви промовчали про вирізаний російський гарнізон в Білорусі в Могильові - а там його вирізали тому що населення заставляли прийняти православну віру і астраханські (ординські) халати як одяг...то як завтра захоплюєте Білорусь , бо 400 років тому вони вам по носі в складі Речі Посполитої- надавали.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
По последним данным, два энергоблока этих крымских электростанций можно будет запустить не раньше марта 2019 года, в то время как они должны были работать с марта 2018 года.
Как сообщается, Ростех уже в третий раз просит отложить введение энергоблоков. Первый раз запуск сорвался из-за "проблем с генерирующим оборудованием" - немецкими газовыми турбинами Siemens, установленными на ТЭС вопреки санкциям Запада.
Волгарь написав:От Рерика до Федора Иоановича (1598-ой год) в течение 736 лет сначала Русью, потом Великим княжеством Владимирским, потом Московским непрерывно правила одна и та же династия - Рюриковичи. Потом с 1613-го по 1917-ый - их боковая ветвь - Романовы. Итого 1 155 лет Русского государства.
Московского, а не Русского. К Руси у Московского государства относится лишь часть захваченных земель, а в целом Московия не имеет никакого отношения к Руси, кроме кровных связей правящей династии
Волгарь написав:От Рерика до Федора Иоановича (1598-ой год) в течение 736 лет сначала Русью, потом Великим княжеством Владимирским, потом Московским непрерывно правила одна и та же династия - Рюриковичи. Потом с 1613-го по 1917-ый - их боковая ветвь - Романовы. Итого 1 155 лет Русского государства.
Московского, а не Русского. К Руси у Московского государства относится лишь часть захваченных земель, а в целом Московия не имеет никакого отношения к Руси, кроме кровных связей правящей династии
Это - просто глупость, уж простите. ВКМ и ее приемники, начиная с 3-ей четверти 14-го века, после захвата Польшей и ВКЛ последних западных русских княжеств и есть ЕДИНСТВЕННОЕ НЕЗАВИСИМОЕ РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО до 1918-го года как минимум. С правящей династией, ведущей свою историю с 9-го века, т.е. прихода русов в нынешнюю Северо-Западную Россию, православной государственной религией, принятой Владимиром Святым, и русским языком в качестве государственного. А все остальное - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЗДНЕЙШИЕ ПОПЫТКИ Костомарова и К эту историю переписать, не подтвержденные никакими историческими документами.