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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 420421422423
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:51

  shapo написав:
  Волгарь написав:Это - просто глупость, уж простите. ВКМ и ее приемники, начиная с 3-ей четверти 14-го века, после захвата Польшей и ВКЛ последних западных русских княжеств и есть ЕДИНСТВЕННОЕ НЕЗАВИСИМОЕ РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО до 1918-го года как минимум. С правящей династией, ведущей свою историю с 9-го века, т.е. прихода русов в нынешнюю Северо-Западную Россию, православной государственной религией, принятой Владимиром Святым, и русским языком в качестве государственного.
А все остальное - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЗДНЕЙШИЕ ПОПЫТКИ Костомарова и К эту историю переписать, не подтвержденные никакими историческими документами.


http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/04/01/1112607.html Как сообщают СМИ, никакого единого восточного славянства из русских, украинцев и белорусов нет. И никогда не было. Русские и украинцы - не славяне. А белорусы - вполне себе славяне западные, тесные родственники поляков.

Простите, но было бы верхом...безрассудноства изучать историю по цитируемому Вами бреду. Несомненно, этнические русские есть результат смешения многих кровей - достаточно сказать, что в начале 16-го века ВКЛ И ВКМ обладали примерно одинаковым населением в 5 млн. человек, среди которых к западу от Днепра жил максимум 1 млн. литовцев, а к востоку - не более 4 млн. русских. Через 20+ поколений эти цифры превратились в 2,5 млн. и примерно 120 только в РФ (и около 140-ка в мире) соответственно. Естественно, что такой рост без ассимиляции невозможен. Но простите, какое это сейчас имеет значение?
Слава Богу, времена вот этого замшелового анекдота давным давно прошли:
Мужик приходит в паспортный стол и просит:
- Поменяйте мне, пожалуйста, фамилию
- Какую?
- Иванов на Петров.
- А какая Вам разница?
- Не скажите. Сейчас я прихожу устраиваться на работу, меня первым делом спрашивают:
- Как Ваша фамилия?
- Иванов
- А раньше какая была?
- Кацеленбоген.
- До свидания.
А так я приду, и меня спросят:
- Как Ваша фамилия?
- Петров
- А раньше какая была?
- Иванов.
И меня примут.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:03

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Волгарь написав:
  Faceless написав:
Волгарь написав:От Рерика до Федора Иоановича (1598-ой год) в течение 736 лет сначала Русью, потом Великим княжеством Владимирским, потом Московским непрерывно правила одна и та же династия - Рюриковичи. Потом с 1613-го по 1917-ый - их боковая ветвь - Романовы. Итого 1 155 лет Русского государства.


Московского, а не Русского. К Руси у Московского государства относится лишь часть захваченных земель, а в целом Московия не имеет никакого отношения к Руси, кроме кровных связей правящей династии

Это - просто глупость, уж простите. ВКМ и ее приемники, начиная с 3-ей четверти 14-го века, после захвата Польшей и ВКЛ последних западных русских княжеств и есть ЕДИНСТВЕННОЕ НЕЗАВИСИМОЕ РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО до 1918-го года как минимум. С правящей династией, ведущей свою историю с 9-го века, т.е. прихода русов в нынешнюю Северо-Западную Россию, православной государственной религией, принятой Владимиром Святым, и русским языком в качестве государственного.
А все остальное - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЗДНЕЙШИЕ ПОПЫТКИ Костомарова и К эту историю переписать, не подтвержденные никакими историческими документами.
Попытки переписать выдумки, сделанные самими московитами. Московское государство могло иметь в правлении какую угодно династию сколько угодно лет, но это земли и народы всяких кипчаков-хозар-половцев, государственность получили от Золотой орды, и потом, захватив земли, относящиеся к Руси, чего-то решили себя к ней причислить а потом и присвоить себе наименование. Попутно устраивая настоящий геноцид (как назвали бы это сегодня) народов (а их было много) Руси, вспомнить даже Новгород (не Нижний). Хотя в те времена это было явлением нередким.
Конечно, и ассимиляция народов позже сделала свое дело. То что Пётр решил московитов назвать русскими а язык русским, не делает их таковыми
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:23

  shapo написав:
  Волгарь написав:Это - просто глупость, уж простите. ВКМ и ее приемники, начиная с 3-ей четверти 14-го века, после захвата Польшей и ВКЛ последних западных русских княжеств и есть ЕДИНСТВЕННОЕ НЕЗАВИСИМОЕ РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО до 1918-го года как минимум. С правящей династией, ведущей свою историю с 9-го века, т.е. прихода русов в нынешнюю Северо-Западную Россию, православной государственной религией, принятой Владимиром Святым, и русским языком в качестве государственного.
А все остальное - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЗДНЕЙШИЕ ПОПЫТКИ Костомарова и К эту историю переписать, не подтвержденные никакими историческими документами.


http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/04/01/1112607.html Как сообщают СМИ, никакого единого восточного славянства из русских, украинцев и белорусов нет. И никогда не было. Русские и украинцы - не славяне. А белорусы - вполне себе славяне западные, тесные родственники поляков.

Сударь разрешите поправить
-русские это жители Руси ( Киевская Русь была когда-то)
-россияне это население России


в летописях времён Киевской Руси жителей той поры кликали русы, русичи, русские. Но не россияне.
читайте Нестора
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:48

Попытки переписать выдумки, сделанные самими московитами. Московское государство могло иметь в правлении какую угодно династию сколько угодно лет, но это земли и народы всяких кипчаков-хозар-половцев, государственность получили от Золотой орды, и потом, захватив земли, относящиеся к Руси, чего-то решили себя к ней причислить а потом и присвоить себе наименование. Попутно устраивая настоящий геноцид (как назвали бы это сегодня) народов (а их было много) Руси, вспомнить даже Новгород (не Нижний). Хотя в те времена это было явлением нередким.
Конечно, и ассимиляция народов позже сделала свое дело. То что Пётр решил московитов назвать русскими а язык русским, не делает их таковыми

Простите, но ЭТО - ОЧЕРЕДНАЯ ЕРЕСЬ. Заселение междуречья между Окой и Волгой шло вовсе не с запада, т.е. от Смоленска/Полоцка, а с северо-запада - исконных мест обитания кривичей и вятичей. Именно поэтому Ростов/Новгород/Ладога/Изборск или Муром ТОЧНО не моложе Киева.
Если Вы забыли, то напомню - Юрий Долгорукий (сын Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты) был сначала Великим князем Владимирским и лишь в конце жизни захватил киевский стол. Все русские князья и цари - его прямые потомки. Упадок же Киева после монголо-татарского нашествия был столь велик, что в конце 13-го века даже митрополит переселился из него во Владимир.
Петр не мог назвать москвовитов русскими по одной простой причине - еще Василий I, сын Дмитрия Донского в начале 15-го чеканил монету с надписью Князе Василие Господарь всея Руси, а уже Иван Грозный официально именовался Царем всея Руси во всех документах за 125 лет до рождения Петра Алексеевича. Не говоря о том, что почти 425 лет назад именно в Москве был избран Патриарх Всея Руси, ставший по чину пятым иерархом православного мира.
Естественно, что никакие кипчаки/хазары/половцы и близки не имели никакого отношения к восточным русским княжествам, потому что их орды кочевали от Волги до Днепра - землях, завоеванных Русским государством в 60-х годах 16-го века, и на значительной части современной территории Украины.
Наконец, современный русский не имеет абсолютно никакого родства с финно-угорским (мордовским) языком. Доказательство этому элементарно - я на 90% понимаю текст, написанный lapay (хотя за последние 25 лет он и обогатился значительным количеством латинизмов и искусственных новоязовских конструкций, и несколько отличается от украинского 30-ти летней давности). А попробуйте поговорить с венгром или эстонцем (представителями той же языковой семьи, что мордва) - НЕ ПОЙМЕТЕ НИ СЛОВА
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:00

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Волгарь написав:
Попытки переписать выдумки, сделанные самими московитами. Московское государство могло иметь в правлении какую угодно династию сколько угодно лет, но это земли и народы всяких кипчаков-хозар-половцев, государственность получили от Золотой орды, и потом, захватив земли, относящиеся к Руси, чего-то решили себя к ней причислить а потом и присвоить себе наименование. Попутно устраивая настоящий геноцид (как назвали бы это сегодня) народов (а их было много) Руси, вспомнить даже Новгород (не Нижний). Хотя в те времена это было явлением нередким.
Конечно, и ассимиляция народов позже сделала свое дело. То что Пётр решил московитов назвать русскими а язык русским, не делает их таковыми

Простите, но ЭТО - ОЧЕРЕДНАЯ ЕРЕСЬ. Заселение междуречья между Окой и Волгой шло вовсе не с запада, т.е. от Смоленска/Полоцка, а с северо-запада - исконных мест обитания кривичей и вятичей. Именно поэтому Ростов/Новгород/Ладога/Изборск или Муром ТОЧНО не моложе Киева.
Если Вы забыли, то напомню - Юрий Долгорукий (сын Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты) был сначала Великим князем Владимирским и лишь в конце жизни захватил киевский стол. Все русские князья и цари - его прямые потомки. Упадок же Киева после монголо-татарского нашествия был столь велик, что в конце 13-го века даже митрополит переселился из него во Владимир.
Петр не мог назвать москвовитов русскими по одной простой причине - еще Василий I, сын Дмитрия Донского в начале 15-го чеканил монету с надписью Князе Василие Господарь всея Руси, а уже Иван Грозный официально именовался Царем всея Руси во всех документах за 125 лет до рождения Петра Алексеевича. Не говоря о том, что почти 425 лет назад именно в Москве был избран Патриарх Всея Руси, ставший по чину пятым иерархом православного мира.
Естественно, что никакие кипчаки/хазары/половцы и близки не имели никакого отношения к восточным русским княжествам, потому что их орды кочевали от Волги до Днепра - землях, завоеванных Русским государством в 60-х годах 16-го века, и на значительной части современной территории Украины.
Наконец, современный русский не имеет абсолютно никакого родства с финно-угорским (мордовским) языком. Доказательство этому элементарно - я на 90% понимаю текст, написанный lapay (хотя за последние 25 лет он и обогатился значительным количеством латинизмов и искусственных новоязовских конструкций, и несколько отличается от украинского 30-ти летней давности). А попробуйте поговорить с венгром или эстонцем (представителями той же языковой семьи, что мордва) - НЕ ПОЙМЕТЕ НИ СЛОВА


Уже само слово 'ересь' как аргумент впечатляет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:13

  Faceless написав:
Волгарь написав:
Попытки переписать выдумки, сделанные самими московитами. Московское государство могло иметь в правлении какую угодно династию сколько угодно лет, но это земли и народы всяких кипчаков-хозар-половцев, государственность получили от Золотой орды, и потом, захватив земли, относящиеся к Руси, чего-то решили себя к ней причислить а потом и присвоить себе наименование. Попутно устраивая настоящий геноцид (как назвали бы это сегодня) народов (а их было много) Руси, вспомнить даже Новгород (не Нижний). Хотя в те времена это было явлением нередким.
Конечно, и ассимиляция народов позже сделала свое дело. То что Пётр решил московитов назвать русскими а язык русским, не делает их таковыми

Простите, но ЭТО - ОЧЕРЕДНАЯ ЕРЕСЬ. Заселение междуречья между Окой и Волгой шло вовсе не с запада, т.е. от Смоленска/Полоцка, а с северо-запада - исконных мест обитания кривичей и вятичей. Именно поэтому Ростов/Новгород/Ладога/Изборск или Муром ТОЧНО не моложе Киева.
Если Вы забыли, то напомню - Юрий Долгорукий (сын Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты) был сначала Великим князем Владимирским и лишь в конце жизни захватил киевский стол. Все русские князья и цари - его прямые потомки. Упадок же Киева после монголо-татарского нашествия был столь велик, что в конце 13-го века даже митрополит переселился из него во Владимир.
Петр не мог назвать москвовитов русскими по одной простой причине - еще Василий I, сын Дмитрия Донского в начале 15-го чеканил монету с надписью Князе Василие Господарь всея Руси, а уже Иван Грозный официально именовался Царем всея Руси во всех документах за 125 лет до рождения Петра Алексеевича. Не говоря о том, что почти 425 лет назад именно в Москве был избран Патриарх Всея Руси, ставший по чину пятым иерархом православного мира.
Естественно, что никакие кипчаки/хазары/половцы и близки не имели никакого отношения к восточным русским княжествам, потому что их орды кочевали от Волги до Днепра - землях, завоеванных Русским государством в 60-х годах 16-го века, и на значительной части современной территории Украины.
Наконец, современный русский не имеет абсолютно никакого родства с финно-угорским (мордовским) языком. Доказательство этому элементарно - я на 90% понимаю текст, написанный lapay (хотя за последние 25 лет он и обогатился значительным количеством латинизмов и искусственных новоязовских конструкций, и несколько отличается от украинского 30-ти летней давности). А попробуйте поговорить с венгром или эстонцем (представителями той же языковой семьи, что мордва) - НЕ ПОЙМЕТЕ НИ СЛОВА


Уже само слово 'ересь' как аргумент впечатляет.

Не думаю - ведь все Ваши исторические изыскания базируются на трудах современных украинских историков, которые, в свою очередь, на потребу времени и госкурсу, взяли за основу антиисторические изыски Костомарова и Грушевского - кабинетных ученых, которые в отличии от Татищева или Ломоносова/Карамзина толком не были знакомы с древнерусскими оригинальными источниками.
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