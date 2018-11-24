Додано: Вів 04 гру, 2018 14:51

shapo написав: Волгарь написав: Это - просто глупость, уж простите. ВКМ и ее приемники, начиная с 3-ей четверти 14-го века, после захвата Польшей и ВКЛ последних западных русских княжеств и есть ЕДИНСТВЕННОЕ НЕЗАВИСИМОЕ РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО до 1918-го года как минимум. С правящей династией, ведущей свою историю с 9-го века, т.е. прихода русов в нынешнюю Северо-Западную Россию, православной государственной религией, принятой Владимиром Святым, и русским языком в качестве государственного.

А все остальное - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЗДНЕЙШИЕ ПОПЫТКИ Костомарова и К эту историю переписать, не подтвержденные никакими историческими документами. Это - просто глупость, уж простите. ВКМ и ее приемники, начиная с 3-ей четверти 14-го века, после захвата Польшей и ВКЛ последних западных русских княжеств и есть ЕДИНСТВЕННОЕ НЕЗАВИСИМОЕ РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО до 1918-го года как минимум. С правящей династией, ведущей свою историю с 9-го века, т.е. прихода русов в нынешнюю Северо-Западную Россию, православной государственной религией, принятой Владимиром Святым, и русским языком в качестве государственного.А все остальное - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЗДНЕЙШИЕ ПОПЫТКИэту историю переписать, не подтвержденные никакими историческими документами.



http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/04/01/1112607.html Как сообщают СМИ, никакого единого восточного славянства из русских, украинцев и белорусов нет. И никогда не было. Русские и украинцы - не славяне. А белорусы - вполне себе славяне западные, тесные родственники поляков. Как сообщают СМИ, никакого единого восточного славянства из русских, украинцев и белорусов нет. И никогда не было. Русские и украинцы - не славяне. А белорусы - вполне себе славяне западные, тесные родственники поляков.

бреду

Мужик приходит в паспортный стол и просит:

- Поменяйте мне, пожалуйста, фамилию

- Какую?

- Иванов на Петров.

- А какая Вам разница?

- Не скажите. Сейчас я прихожу устраиваться на работу, меня первым делом спрашивают:

- Как Ваша фамилия?

- Иванов

- А раньше какая была?

- Кацеленбоген.

- До свидания.

А так я приду, и меня спросят:

- Как Ваша фамилия?

- Петров

- А раньше какая была?

- Иванов.

И меня примут.

Простите, но было бы верхом...безрассудноства изучать историю по цитируемому Вами. Несомненно, этнические русские есть результат смешения многих кровей - достаточно сказать, что в начале 16-го века ВКЛ И ВКМ обладали примерно одинаковым населением в 5 млн. человек, среди которых к западу от Днепра жил максимум 1 млн. литовцев, а к востоку - не более 4 млн. русских. Через 20+ поколений эти цифры превратились в 2,5 млн. и примерно 120 только в РФ (и около 140-ка в мире) соответственно. Естественно, что такой рост без ассимиляции невозможен. Но простите, какое это сейчас имеет значение?Слава Богу, времена вот этого замшелового анекдота давным давно прошли: