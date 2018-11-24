Додано: Вів 04 гру, 2018 17:35

Напомню, с чего московиты стали русскими.

В свое время князь Иван решил стать вровень с европейцами и для этого созвал совет тогдашнего министерства культуры.

В результате его обьявили потомком римских цезарей и византийских правителей, а Московию, соответственно, наследником Римских империй (обоих) и Киевской Руси.

Ивана же стали называть царем (см. цесарь) а Московию - царством.



Поскольку европейцы были в курсе про римскую и византийскую генеалогии, то они банально ему не поверили, пришлось довольствоваться малым.

Так что выдумка про римские корни отпала, а вот выдумка про киевские - осталась.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...