В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Русь - государство, созданное датчанами, пришедшими в Новгород/Старую Ладогу/Изборск в 862-о м году. И лишь через 20 лет после этого захватившими Киев, уже ранее захваченный такими же датчанами - Диром и Аскольдом. К моменту прихода датчан на Русь в ее восточной части уже существовали (кроме перечисленных) Ростов Великий и Муром, т.е. городские поселения на территории финно-угров. Украина создана зимой 18-го года - до того момента такой независимой страны просто не было. Поляки - самые настоящие оккупанты (как и литовцы из ВКЛ) с иной верой. Результатом этой оккупации стал поголовный переход православной шляхты в католичество и ее отказ от родного языка.
Ви ще забули про татар. "Слово о Полку Ігоревем" написано на слов'янсько-тюркському суржику. От, тільки, скільки тут було окупантів, а на мові це практично не відобразилось. Якщо в англійській повно датських слів вікінгів, які окупували Англію, в російській татарських, то в українських нічого цього немає. Ми слов'янами були і залишимся, а всі ці росіяни-поляки-литовці-татари-вікинги як прийшли, так і пішли в небуття... Ще забув додати, що Київ, скоріше за все, заснували араби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Напомню, с чего московиты стали русскими. В свое время князь Иван решил стать вровень с европейцами и для этого созвал совет тогдашнего министерства культуры. В результате его обьявили потомком римских цезарей и византийских правителей, а Московию, соответственно, наследником Римских империй (обоих) и Киевской Руси. Ивана же стали называть царем (см. цесарь) а Московию - царством.
Поскольку европейцы были в курсе про римскую и византийскую генеалогии, то они банально ему не поверили, пришлось довольствоваться малым. Так что выдумка про римские корни отпала, а вот выдумка про киевские - осталась.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...