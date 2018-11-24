В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Русь - государство, созданное датчанами, пришедшими в Новгород/Старую Ладогу/Изборск в 862-о м году. И лишь через 20 лет после этого захватившими Киев, уже ранее захваченный такими же датчанами - Диром и Аскольдом. К моменту прихода датчан на Русь в ее восточной части уже существовали (кроме перечисленных) Ростов Великий и Муром, т.е. городские поселения на территории финно-угров. Украина создана зимой 18-го года - до того момента такой независимой страны просто не было. Поляки - самые настоящие оккупанты (как и литовцы из ВКЛ) с иной верой. Результатом этой оккупации стал поголовный переход православной шляхты в католичество и ее отказ от родного языка.
Ви ще забули про татар. "Слово о Полку Ігоревем" написано на слов'янсько-тюркському суржику. От, тільки, скільки тут було окупантів, а на мові це практично не відобразилось. Якщо в англійській повно датських слів вікінгів, які окупували Англію, в російській татарських, то в українських нічого цього немає. Ми слов'янами були і залишимся, а всі ці росіяни-поляки-литовці-татари-вікинги як прийшли, так і пішли в небуття... Ще забув додати, що Київ, скоріше за все, заснували араби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Напомню, с чего московиты стали русскими. В свое время князь Иван решил стать вровень с европейцами и для этого созвал совет тогдашнего министерства культуры. В результате его обьявили потомком римских цезарей и византийских правителей, а Московию, соответственно, наследником Римских империй (обоих) и Киевской Руси. Ивана же стали называть царем (см. цесарь) а Московию - царством.
Поскольку европейцы были в курсе про римскую и византийскую генеалогии, то они банально ему не поверили, пришлось довольствоваться малым. Так что выдумка про римские корни отпала, а вот выдумка про киевские - осталась.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
shapo написав:http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/04/01/1112607.html Как сообщают СМИ, никакого единого восточного славянства из русских, украинцев и белорусов нет. И никогда не было. Русские и украинцы - не славяне. А белорусы - вполне себе славяне западные, тесные родственники поляков.
Волгарь написав:Простите, но было бы верхом...безрассудноства изучать историю по цитируемому Вами бреду. Несомненно, этнические русские есть результат смешения многих кровей - достаточно сказать, что в начале 16-го века ВКЛ И ВКМ обладали примерно одинаковым населением в 5 млн. человек, среди которых к западу от Днепра жил максимум 1 млн. литовцев, а к востоку - не более 4 млн. русских. Через 20+ поколений эти цифры превратились в 2,5 млн. и примерно 120 только в РФ (и около 140-ка в мире) соответственно. Естественно, что такой рост без ассимиляции невозможен. Но простите, какое это сейчас имеет значение? Слава Богу, времена вот этого замшелового анекдота давным давно прошли: Мужик приходит в паспортный стол и просит: - Поменяйте мне, пожалуйста, фамилию - Какую? - Иванов на Петров. - А какая Вам разница? - Не скажите. Сейчас я прихожу устраиваться на работу, меня первым делом спрашивают: - Как Ваша фамилия? - Иванов - А раньше какая была? - Кацеленбоген. - До свидания. А так я приду, и меня спросят: - Как Ваша фамилия? - Петров - А раньше какая была? - Иванов. И меня примут.
Не понял к чему приведен этот советский антисемитский анекдот. По поводу изучения истории. А чем вам генетика так не подходит, а переписанные не раз и не два летописи в которых даже значение слова "рус" можно толковать и как варяг, и как славянин для вас истина? В генетике у русских нет славянских корней, так что к Киевской Руси они отношения не имеют.
Ukrainian написав:в летописях времён Киевской Руси жителей той поры кликали русы, русичи, русские. Но не россияне. читайте Нестора
Вообще-то их называли русины которые еще сохранились в Закарпатье и вывезенные из польской Лемковщины рассеяны по остальной Украине
Зверніть увагу як московський пропагандон відвів Вашу увагу від теми гілки... На педерацію санкції накладені за що ? за те скільки разів катька гольштейнська дала петьці разумкову ? чи за те в якому році який князь керував якою територією? Санкції накладені за порушення правил світового порядку. а саме агресивні дії по відношенню до сусідньої держави які привели до захоплення і анексії чужих територій... Тому закривайте тему хто і як має називатись і задавайте москалику не зручні для нього запитання типу Чому москалі вважають Новоросію своєю а Кенігсберг при цьому також своїм Якщо по результатам другої світової - то ОРДЛО по результатам цієї війни був Українським . якщо по результатам першої світової - то Кенігсберг ,Ітуруп.Шікотан - також не були їхніми Якщо по результатам до монгольського періоду - то москва село....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників