Волгарь написав:

бреду

Мужик приходит в паспортный стол и просит:

- Поменяйте мне, пожалуйста, фамилию

- Какую?

- Иванов на Петров.

- А какая Вам разница?

- Не скажите. Сейчас я прихожу устраиваться на работу, меня первым делом спрашивают:

- Как Ваша фамилия?

- Иванов

- А раньше какая была?

- Кацеленбоген.

- До свидания.

А так я приду, и меня спросят:

- Как Ваша фамилия?

- Петров

- А раньше какая была?

- Иванов.

И меня примут.

Простите, но было бы верхом...безрассудноства изучать историю по цитируемому Вами. Несомненно, этнические русские есть результат смешения многих кровей - достаточно сказать, что в начале 16-го века ВКЛ И ВКМ обладали примерно одинаковым населением в 5 млн. человек, среди которых к западу от Днепра жил максимум 1 млн. литовцев, а к востоку - не более 4 млн. русских. Через 20+ поколений эти цифры превратились в 2,5 млн. и примерно 120 только в РФ (и около 140-ка в мире) соответственно. Естественно, что такой рост без ассимиляции невозможен. Но простите, какое это сейчас имеет значение?Слава Богу, времена вот этого замшелового анекдота давным давно прошли: