Додано: Сер 05 гру, 2018 10:07

Не понял к чему приведен этот советский антисемитский анекдот.

А чем вам генетика так не подходит, а переписанные не раз и не два летописи в которых даже значение слова "рус" можно толковать и как варяг, и как славянин для вас истина?

В генетике у русских нет славянских корней, так что к Киевской Руси они отношения не имеют.

все потенциальные дельные и неподкупные министры и их высокопрофессиональные заместители уже работают мясниками/таксистами/барменами.

А по-моему, наоборот, очень юдофильский. Красочно характеризующий и государственный антисемитизм в СССР (не доходивший, правда в РСФСР и близко до уровней, практиковавшихся госужреждениями УССР - я встречал на своем веку немало полукровок, взявших фамилию матери-нееврейки, но ни разу не сталкивался с мужьями, бравшими фамилии жен для того, чтобы скрыть свое еврейское происхождение), и тонкий еврейский юмор, красочно описывающий эту идиотскую ситуацию, и, наконец, самоиронию, позволяющую при всех препонах находить пути ее разрешения.Опять вспомнился старый анекдот, в ко тором высказывается искренне сожаление о том, чтоОказывается на форуме собрались сплошь филологи/этнографы/лингвисты и даже генетики! При всем разнообразии мнений все они отражают нехитрую научную концепцию, созданную 25 лет назад в угоду нарождавшемуся украинскому политикуму, утверждающему, что к востоку от Хутора Михайловского живет мордва/монголы/орки (на выбор), а к западу - ЕДИНСТВЕННЫЕ НАСЛЕДНИКИ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ, устремленные в Европу.Концепция, несомненно интересная, правда, при всей свое оригинальности, не позволяющая ответить всего на несколько простых вопросов:Как получилось, что, обретя независимость поле почти 650-ти лет оккупации со стороны разных княжеств/королевств и империй, почти 1/4 всех этих наследников вынуждена тяжко работать за рубежом, добывая хлеб насущный буквально в поте лица своего? При этом 1/6 всего трудоспособного населения предпочитает горбатиться именно у ненавистной форуму мордвы.Почему в течение всего одного поколения в стране было потеряно ТРЕТЬ ее жителей, и процесс вымирания и эмиграции продолжается такими темпами, с которыми, по странному стечению обстоятельств могут соперничать только сотоварищи по ненависти а России с берегов Балтии?Как страна, обладавшая прекрасными перспективами (особенно по сравнению с орками, поголовно стоявшими на момент ее создания в очередях за хлебом), умудрилась потерять половину экономику, 2/3 промышленности и делит ныне абсолютное первое/второе место по уровню нищеты населения в Европе.А так, в принципе, все нормально - ПИШИТЕ ИСЧО, рассказывая сказки о Москве, созданной Ордой...еще за 15 лет до рождения Темучина.