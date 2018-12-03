Faceless написав:

Волгарь написав: [quote]Попытки переписать выдумки, сделанные самими московитами. Московское государство могло иметь в правлении какую угодно династию сколько угодно лет, но это земли и народы всяких кипчаков-хозар-половцев, государственность получили от Золотой орды, и потом, захватив земли, относящиеся к Руси, чего-то решили себя к ней причислить а потом и присвоить себе наименование. Попутно устраивая настоящий геноцид (как назвали бы это сегодня) народов (а их было много) Руси, вспомнить даже Новгород (не Нижний). Хотя в те времена это было явлением нередким.

Конечно, и ассимиляция народов позже сделала свое дело. То что Пётр решил московитов назвать русскими а язык русским, не делает их таковыми

Простите, но ЭТО - ОЧЕРЕДНАЯ ЕРЕСЬ. Заселение междуречья между Окой и Волгой шло вовсе не с запада, т.е. от Смоленска/Полоцка, а с северо-запада - исконных мест обитания кривичей и вятичей. Именно поэтому Ростов/Новгород/Ладога/Изборск или Муром ТОЧНО не моложе Киева.Если Вы забыли, то напомню - Юрий Долгорукий (сын Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты) был сначала Великим князем Владимирским и лишь в конце жизни захватил киевский стол. Все русские князья и цари - его прямые потомки. Упадок же Киева после монголо-татарского нашествия был столь велик, что в конце 13-го века даже митрополит переселился из него во Владимир.Петр не мог назвать москвовитов русскими по одной простой причине - еще Василий I, сын Дмитрия Донского в начале 15-го чеканил монету с надписью Князе Василие Господарь всея Руси, а уже Иван Грозный официально именовался Царем всея Руси во всех документах за 125 лет до рождения Петра Алексеевича. Не говоря о том, что почти 425 лет назад именно в Москве был избран Патриарх Всея Руси, ставший по чину пятым иерархом православного мира.Естественно, что никакие кипчаки/хазары/половцы и близки не имели никакого отношения к восточным русским княжествам, потому что их орды кочевали от Волги до Днепра - землях, завоеванных Русским государством в 60-х годах 16-го века, и на значительной части современной территории Украины.Наконец, современный русский не имеет абсолютно никакого родства с финно-угорским (мордовским) языком. Доказательство этому элементарно - я на 90% понимаю текст, написанный lapay (хотя за последние 25 лет он и обогатился значительным количеством латинизмов и искусственных новоязовских конструкций, и несколько отличается от украинского 30-ти летней давности). А попробуйте поговорить с венгром или эстонцем (представителями той же языковой семьи, что мордва) - НЕ ПОЙМЕТЕ НИ СЛОВА