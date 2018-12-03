В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Русь - государство, созданное датчанами, пришедшими в Новгород/Старую Ладогу/Изборск в 862-о м году. И лишь через 20 лет после этого захватившими Киев, уже ранее захваченный такими же датчанами - Диром и Аскольдом. К моменту прихода датчан на Русь в ее восточной части уже существовали (кроме перечисленных) Ростов Великий и Муром, т.е. городские поселения на территории финно-угров. Украина создана зимой 18-го года - до того момента такой независимой страны просто не было. Поляки - самые настоящие оккупанты (как и литовцы из ВКЛ) с иной верой. Результатом этой оккупации стал поголовный переход православной шляхты в католичество и ее отказ от родного языка.
Ви ще забули про татар. "Слово о Полку Ігоревем" написано на слов'янсько-тюркському суржику. От, тільки, скільки тут було окупантів, а на мові це практично не відобразилось. Якщо в англійській повно датських слів вікінгів, які окупували Англію, в російській татарських, то в українських нічого цього немає. Ми слов'янами були і залишимся, а всі ці росіяни-поляки-литовці-татари-вікинги як прийшли, так і пішли в небуття... Ще забув додати, що Київ, скоріше за все, заснували араби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Напомню, с чего московиты стали русскими. В свое время князь Иван решил стать вровень с европейцами и для этого созвал совет тогдашнего министерства культуры. В результате его обьявили потомком римских цезарей и византийских правителей, а Московию, соответственно, наследником Римских империй (обоих) и Киевской Руси. Ивана же стали называть царем (см. цесарь) а Московию - царством.
Поскольку европейцы были в курсе про римскую и византийскую генеалогии, то они банально ему не поверили, пришлось довольствоваться малым. Так что выдумка про римские корни отпала, а вот выдумка про киевские - осталась.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
shapo написав:http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/04/01/1112607.html Как сообщают СМИ, никакого единого восточного славянства из русских, украинцев и белорусов нет. И никогда не было. Русские и украинцы - не славяне. А белорусы - вполне себе славяне западные, тесные родственники поляков.
Волгарь написав:Простите, но было бы верхом...безрассудноства изучать историю по цитируемому Вами бреду. Несомненно, этнические русские есть результат смешения многих кровей - достаточно сказать, что в начале 16-го века ВКЛ И ВКМ обладали примерно одинаковым населением в 5 млн. человек, среди которых к западу от Днепра жил максимум 1 млн. литовцев, а к востоку - не более 4 млн. русских. Через 20+ поколений эти цифры превратились в 2,5 млн. и примерно 120 только в РФ (и около 140-ка в мире) соответственно. Естественно, что такой рост без ассимиляции невозможен. Но простите, какое это сейчас имеет значение? Слава Богу, времена вот этого замшелового анекдота давным давно прошли: Мужик приходит в паспортный стол и просит: - Поменяйте мне, пожалуйста, фамилию - Какую? - Иванов на Петров. - А какая Вам разница? - Не скажите. Сейчас я прихожу устраиваться на работу, меня первым делом спрашивают: - Как Ваша фамилия? - Иванов - А раньше какая была? - Кацеленбоген. - До свидания. А так я приду, и меня спросят: - Как Ваша фамилия? - Петров - А раньше какая была? - Иванов. И меня примут.
Не понял к чему приведен этот советский антисемитский анекдот. По поводу изучения истории. А чем вам генетика так не подходит, а переписанные не раз и не два летописи в которых даже значение слова "рус" можно толковать и как варяг, и как славянин для вас истина? В генетике у русских нет славянских корней, так что к Киевской Руси они отношения не имеют.
Ukrainian написав:в летописях времён Киевской Руси жителей той поры кликали русы, русичи, русские. Но не россияне. читайте Нестора
Вообще-то их называли русины которые еще сохранились в Закарпатье и вывезенные из польской Лемковщины рассеяны по остальной Украине
Зверніть увагу як московський пропагандон відвів Вашу увагу від теми гілки... На педерацію санкції накладені за що ? за те скільки разів катька гольштейнська дала петьці разумкову ? чи за те в якому році який князь керував якою територією? Санкції накладені за порушення правил світового порядку. а саме агресивні дії по відношенню до сусідньої держави які привели до захоплення і анексії чужих територій... Тому закривайте тему хто і як має називатись і задавайте москалику не зручні для нього запитання типу Чому москалі вважають Новоросію своєю а Кенігсберг при цьому також своїм Якщо по результатам другої світової - то ОРДЛО по результатам цієї війни був Українським . якщо по результатам першої світової - то Кенігсберг ,Ітуруп.Шікотан - також не були їхніми Якщо по результатам до монгольського періоду - то москва село....
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Волгарь написав:[quote]Попытки переписать выдумки, сделанные самими московитами. Московское государство могло иметь в правлении какую угодно династию сколько угодно лет, но это земли и народы всяких кипчаков-хозар-половцев, государственность получили от Золотой орды, и потом, захватив земли, относящиеся к Руси, чего-то решили себя к ней причислить а потом и присвоить себе наименование. Попутно устраивая настоящий геноцид (как назвали бы это сегодня) народов (а их было много) Руси, вспомнить даже Новгород (не Нижний). Хотя в те времена это было явлением нередким. Конечно, и ассимиляция народов позже сделала свое дело. То что Пётр решил московитов назвать русскими а язык русским, не делает их таковыми
Простите, но ЭТО - ОЧЕРЕДНАЯ ЕРЕСЬ. Заселение междуречья между Окой и Волгой шло вовсе не с запада, т.е. от Смоленска/Полоцка, а с северо-запада - исконных мест обитания кривичей и вятичей. Именно поэтому Ростов/Новгород/Ладога/Изборск или Муром ТОЧНО не моложе Киева. Если Вы забыли, то напомню - Юрий Долгорукий (сын Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты) был сначала Великим князем Владимирским и лишь в конце жизни захватил киевский стол. Все русские князья и цари - его прямые потомки. Упадок же Киева после монголо-татарского нашествия был столь велик, что в конце 13-го века даже митрополит переселился из него во Владимир. Петр не мог назвать москвовитов русскими по одной простой причине - еще Василий I, сын Дмитрия Донского в начале 15-го чеканил монету с надписью Князе Василие Господарь всея Руси, а уже Иван Грозный официально именовался Царем всея Руси во всех документах за 125 лет до рождения Петра Алексеевича. Не говоря о том, что почти 425 лет назад именно в Москве был избран Патриарх Всея Руси, ставший по чину пятым иерархом православного мира. Естественно, что никакие кипчаки/хазары/половцы и близки не имели никакого отношения к восточным русским княжествам, потому что их орды кочевали от Волги до Днепра - землях, завоеванных Русским государством в 60-х годах 16-го века, и на значительной части современной территории Украины. Наконец, современный русский не имеет абсолютно никакого родства с финно-угорским (мордовским) языком. Доказательство этому элементарно - я на 90% понимаю текст, написанный lapay (хотя за последние 25 лет он и обогатился значительным количеством латинизмов и искусственных новоязовских конструкций, и несколько отличается от украинского 30-ти летней давности). А попробуйте поговорить с венгром или эстонцем (представителями той же языковой семьи, что мордва) - НЕ ПОЙМЕТЕ НИ СЛОВА
Уже само слово 'ересь' как аргумент впечатляет.
Не думаю - ведь все Ваши исторические изыскания базируются на трудах современных украинских историков, которые, в свою очередь, на потребу времени и госкурсу, взяли за основу антиисторические изыски Костомарова и Грушевского - кабинетных ученых, которые в отличии от Татищева или Ломоносова/Карамзина толком не были знакомы с древнерусскими оригинальными источниками.[/quote]"Учёный" Ломоносов, не написавший ни одного научного труда или исследования - отличный пример. Я не пересказываю ни Костомарова, ни Грушевского, я делаю выводы самостоятельно. Вы же слепо талдычите российские догмы, все остальное для вас "ересь". На 95% территории России вообще никогда не жило славянских племён, общих лексем с якобы родственными славянскими языками в разы меньше, чем у действительно славянских языков между собой, кардинальное отличие обычаев и фольклора, который сплошь тюркский, сама Москва основана при Орде, и даже генетически россияне не относятся к народам Руси. Вот такие "славяне" в избах и теремах с фактически гаремами, в кокошниках, с теньге, алтынами, багатурами, китайскими пельменями, китайскими валенками и лаптями, истреблявшими под подданством хана и с ханским войском тех же славян на территории Руси, которые якобы "свой народ".
Пересвідчились? Наш нижнєгородський пропагандон вже і антисемізм в УРСР приплів. потім ще якусь дурь приплете.а мета одна Відвернути увагу читачів і дописувачів цієї гілки від дупи яка й так ніколи педерацію не покидала, але зараз насувається разом з полярним звірком... Тому ще раз моя пропозиція 1 Мокайте мокшанина в лайно яке створила його країна 2 Цікавтесь чому його країна по різному відноситься до однотипних з історичної точки зору подій Якщо щось вкрасти - то це її бо за царя самозванця три дні це було їхнє Якщо віддати - то це її бо сьогодні воно вже їхнє.... 3 Зверніть увагу Чітко усвідомлююючи що ні грошей, ні військової сили, ні ура-патріотизму - для перемоги нижній вольті без ракет - не вистарчає - ці мудельмани вибрали єдину можливість для втримання хоча б на плаву - ця можливість проста Створення хаосу в ближніх і дальніх сусідів...а так як ломати- не будувати + з урахуванням що вони цілий час щось ломають - то поки що їм це досить не погано вдається... Тепер від нас залежить вони зламають собі на нас голову . чи просто зломають нашу голову... Вибирайте.
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А що є якась наука,яка оправдовує анексії чужих територій? Була колись теорія-комунізм-яка базувалась на ми мир разрушим до основанья. а затем ми наш ми новий мир построим, кто бил никем тот станет всем.... Але ніби плешивий коммунізм не будує . тай ольгінець з газпромівськими акція додатковий прибуток собі в кишеню суне а не навколишнім порівну ділить...
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників