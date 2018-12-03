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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:43
А що є якась наука,яка оправдовує анексії чужих територій?
Була колись теорія-комунізм-яка базувалась на
ми мир разрушим до основанья. а затем ми наш ми новий мир построим, кто бил никем тот станет всем....
Але ніби плешивий коммунізм не будує . тай ольгінець з газпромівськими акція додатковий прибуток собі в кишеню суне а не навколишнім порівну ділить..
Не далее как позавчера
Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.
Вы честно призналисЬ, что 9 лет отслужили плешивому коммунизму (судя по должности - ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ)
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Волгарь
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:03
Волгарь написав:
А що є якась наука,яка оправдовує анексії чужих територій?
Була колись теорія-комунізм-яка базувалась на
ми мир разрушим до основанья. а затем ми наш ми новий мир построим, кто бил никем тот станет всем....
Але ніби плешивий коммунізм не будує . тай ольгінець з газпромівськими акція додатковий прибуток собі в кишеню суне а не навколишнім порівну ділить..
Не далее как позавчера
Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.
Вы честно призналисЬ, что 9 лет отслужили плешивому коммунизму (судя по должности - ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ)
І як з цього висновку випливає що
а - педерація має право анексувати чужі території
б - що педерація після анексії не отримає по голові спочатку економічно , а потім можливо і фізично
ПС
Кожен буде нести відповідальність за те що робив...
мокшанин - тобі особисто не страшно ? чи бояришник весь страх вимив
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 05 гру, 2018 13:18, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:18
budivelnik написав:
б - що педерація після анексії не отримає по голові спочатку економічно , а потім можливо і фізично
От кого, неужели от ВМС Украины?
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shapo
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:23
shapo написав: budivelnik написав:
б - що педерація після анексії не отримає по голові спочатку економічно , а потім можливо і фізично
От кого, неужели от ВМС Украины?
Ви смішні...
Це педераційники думають що схопили Бога за бороду у вигляді ядерної зброї....
Насправді, коли їх потихеньку почнуть вирізати їхні ж громадяни іншого віросповідання - вони отямляться, але вже буде пізно , бо кордони на замку, а бомбити ядерними стратегічними ракетами воронєж - все одно не допоможе...
Як там в приказках
З брехнею світ пройдеш - та назад не повернешся...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:27
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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