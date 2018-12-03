RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 422423424425
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:43

А що є якась наука,яка оправдовує анексії чужих територій?
Була колись теорія-комунізм-яка базувалась на
ми мир разрушим до основанья. а затем ми наш ми новий мир построим, кто бил никем тот станет всем....
Але ніби плешивий коммунізм не будує . тай ольгінець з газпромівськими акція додатковий прибуток собі в кишеню суне а не навколишнім порівну ділить..

Не далее как позавчера
Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.

Вы честно призналисЬ, что 9 лет отслужили плешивому коммунизму (судя по должности - ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ)
Волгарь
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:03

  Волгарь написав:
А що є якась наука,яка оправдовує анексії чужих територій?
Була колись теорія-комунізм-яка базувалась на
ми мир разрушим до основанья. а затем ми наш ми новий мир построим, кто бил никем тот станет всем....
Але ніби плешивий коммунізм не будує . тай ольгінець з газпромівськими акція додатковий прибуток собі в кишеню суне а не навколишнім порівну ділить..

Не далее как позавчера
Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.

Вы честно призналисЬ, что 9 лет отслужили плешивому коммунизму (судя по должности - ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ)
І як з цього висновку випливає що
а - педерація має право анексувати чужі території
б - що педерація після анексії не отримає по голові спочатку економічно , а потім можливо і фізично

ПС
Кожен буде нести відповідальність за те що робив...
мокшанин - тобі особисто не страшно ? чи бояришник весь страх вимив
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 05 гру, 2018 13:18, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19818
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:18

  budivelnik написав:б - що педерація після анексії не отримає по голові спочатку економічно , а потім можливо і фізично


От кого, неужели от ВМС Украины?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 254
З нами з: 29.05.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:23

  shapo написав:
  budivelnik написав:б - що педерація після анексії не отримає по голові спочатку економічно , а потім можливо і фізично
От кого, неужели от ВМС Украины?
Ви смішні...
Це педераційники думають що схопили Бога за бороду у вигляді ядерної зброї....
Насправді, коли їх потихеньку почнуть вирізати їхні ж громадяни іншого віросповідання - вони отямляться, але вже буде пізно , бо кордони на замку, а бомбити ядерними стратегічними ракетами воронєж - все одно не допоможе...

Як там в приказках
З брехнею світ пройдеш - та назад не повернешся...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19818
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:27

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Видимо, ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ НАУКА, если упоминание о ней внезапно исчезло из темы...

https://www.genofond.ru/genofond.binec. ... ?s=0&p=427
http://www.izmacity.com/gorod/istoriya/ ... o-po-krovi
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5993
З нами з: 01.08.15
Подякував: 779 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 422423424425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні подорожчали ліки: скільки заплатимо
R2 » Сер 05 гру, 2018 09:21
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 09:21
sena_2008atp
Підраховано, скільки українців працює на польську економіку 1, 2
R2 » Пон 03 гру, 2018 14:24
14 590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 16:33
trololo
Бюджет Києва-2019: скільки зароблять і на що витратять
R2 » Пон 03 гру, 2018 21:54
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 21:54
dotster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64477)
05.12.2018 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.