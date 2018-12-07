В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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А що є якась наука,яка оправдовує анексії чужих територій? Була колись теорія-комунізм-яка базувалась на ми мир разрушим до основанья. а затем ми наш ми новий мир построим, кто бил никем тот станет всем.... Але ніби плешивий коммунізм не будує . тай ольгінець з газпромівськими акція додатковий прибуток собі в кишеню суне а не навколишнім порівну ділить..
Не далее как позавчера
Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.
Вы честно призналисЬ, что 9 лет отслужили плешивому коммунизму (судя по должности - ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ)
А що є якась наука,яка оправдовує анексії чужих територій? Була колись теорія-комунізм-яка базувалась на ми мир разрушим до основанья. а затем ми наш ми новий мир построим, кто бил никем тот станет всем.... Але ніби плешивий коммунізм не будує . тай ольгінець з газпромівськими акція додатковий прибуток собі в кишеню суне а не навколишнім порівну ділить..
Не далее как позавчера
Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.
Вы честно призналисЬ, что 9 лет отслужили плешивому коммунизму (судя по должности - ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ)
І як з цього висновку випливає що а - педерація має право анексувати чужі території б - що педерація після анексії не отримає по голові спочатку економічно , а потім можливо і фізично
ПС Кожен буде нести відповідальність за те що робив... мокшанин - тобі особисто не страшно ? чи бояришник весь страх вимив
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 05 гру, 2018 13:18, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:б - що педерація після анексії не отримає по голові спочатку економічно , а потім можливо і фізично
От кого, неужели от ВМС Украины?
Ви смішні... Це педераційники думають що схопили Бога за бороду у вигляді ядерної зброї.... Насправді, коли їх потихеньку почнуть вирізати їхні ж громадяни іншого віросповідання - вони отямляться, але вже буде пізно , бо кордони на замку, а бомбити ядерними стратегічними ракетами воронєж - все одно не допоможе...
Як там в приказках З брехнею світ пройдеш - та назад не повернешся...
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
В 2017 году Украина закупила 19,7 млн. тонн угля на 2,7 млрд. долларов , 56,57% этого топлива куплено в РФ. На начало декабря уже закуплено 19,95 млн. тонн топлива на те же самые 2,7 млрд. долларов, что больше прошлогодних показателей на 9,9%. Причем доля российского топлива в этой цифре выросла до 62%.
ceba Своє повідомлення переадресуйте в ордло 1 Ми перестали закупати в ОРДЛО , тому не дивно що обєми закупівель виросли 2 Якщо завтра педераційники здурі продадуть нам наш патронний завод- ми його обовязко вокупимо за ту різницю в 0,25( було 19,7млн тон за 2,7 млрд, стало 19,95 млн тон за 2,7 млрд) млн тонн вугілля на яку обєм зріс-а сума виплат грошей-ні Виходить що нам москалики 0,25 млн тонн вугілля в цьому році подарували...Дуже нагадує скрити виплату контрибуції 3 У вас не виникало простого питання А чому при зростанні закупівель вугілля в росії - падає видобуток вугілля в ОРДЛО Це чим же так ордловці пуйла дістали що він їх на голодну смерть відправляє?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Якщо порахувати реальні видатки на вугільну галузь до 14-року, а це крім оплат безпосередньо за вугілля мільярди в доларах на незрозумілі інвестиції в цю галузь, купа купезна всілякої пов'язаної соціалки - регресів, пільгового виходу на чималу пенсію і т.д., то будь-який інший варіант просто купівлі хоч в Африці, хоч в мордорі буде економічно доцільніший. Якби ці кошти, що вбухали під землю та на відновлювані джерела, то може би і вугілля в принципі було не потрібно.