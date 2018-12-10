В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:.. Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.
да, жд должна добавить или перераспределить транспортные потоки. Некоторым нравятся поезда - больше багажа, не так тесно, как в самолете, можно нормально спать. фантастикой мне видится сама возможность рекреации выдержать большой наплыв в пиковый сезон - банально нифига не строится, а то что есть, толком не ремонтируется. Весь ремонт в санаториях сводится к побелить/поставить кондер/увеличить за это цену вдвое. Совок в душах неизлечим
Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.
Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.
Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.