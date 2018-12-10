RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 423424425426
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:05

  Волгарь написав:..
Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.

да, жд должна добавить или перераспределить транспортные потоки. Некоторым нравятся поезда - больше багажа, не так тесно, как в самолете, можно нормально спать.
фантастикой мне видится сама возможность рекреации выдержать большой наплыв в пиковый сезон - банально нифига не строится, а то что есть, толком не ремонтируется. Весь ремонт в санаториях сводится к побелить/поставить кондер/увеличить за это цену вдвое.
Совок в душах неизлечим
sequence
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 29.12.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:09

  Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

https://www.vestifinance.ru/articles/111522
Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.

А абсолютно всех, кто въехал в Крым, сразу записывают в туристы?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22944
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:34

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

https://www.vestifinance.ru/articles/111522
Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.

А абсолютно всех, кто въехал в Крым, сразу записывают в туристы?

Не знаю, может и тех, кто ездит в командировки. Я недавно проводил семинар, его руководители в октябре были в Крыму.
Волгарь
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:14

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

https://www.vestifinance.ru/articles/111522
Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.

А абсолютно всех, кто въехал в Крым, сразу записывают в туристы?
Можете записать их в оккупанты,шпионы,разведчики. Люди в Крым едут ,как бы вам это не нравилось.
ceba
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:48

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Можете записать их в оккупанты,шпионы,разведчики. Люди в Крым едут ,как бы вам это не нравилось.

Типа мне это так нравится, но они все равно едут? :mrgreen:
Ну-ну. Небось, даже водителей фур, что продукты возят, в туристы записывают. :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22944
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 423424425426
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l, Волгарь і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна... 1, 2, 3
R2 » Вів 11 гру, 2018 12:20
25 1370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:32
Kudrjavuy
Кравцов розповів, скільки необхідно інвестицій для...
R2 » Сер 12 гру, 2018 10:05
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 10:06
sena_2008atp
Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує
R2 » Пон 10 гру, 2018 20:33
5 290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 09:23
mekena44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.