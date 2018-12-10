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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 424425426427>
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:05

  Волгарь написав:..
Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.

да, жд должна добавить или перераспределить транспортные потоки. Некоторым нравятся поезда - больше багажа, не так тесно, как в самолете, можно нормально спать.
фантастикой мне видится сама возможность рекреации выдержать большой наплыв в пиковый сезон - банально нифига не строится, а то что есть, толком не ремонтируется. Весь ремонт в санаториях сводится к побелить/поставить кондер/увеличить за это цену вдвое.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:09

  Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

https://www.vestifinance.ru/articles/111522
Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.

А абсолютно всех, кто въехал в Крым, сразу записывают в туристы?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:34

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

https://www.vestifinance.ru/articles/111522
Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.

А абсолютно всех, кто въехал в Крым, сразу записывают в туристы?

Не знаю, может и тех, кто ездит в командировки. Я недавно проводил семинар, его руководители в октябре были в Крыму.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:14

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

https://www.vestifinance.ru/articles/111522
Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.

А абсолютно всех, кто въехал в Крым, сразу записывают в туристы?
Можете записать их в оккупанты,шпионы,разведчики. Люди в Крым едут ,как бы вам это не нравилось.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:48

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Можете записать их в оккупанты,шпионы,разведчики. Люди в Крым едут ,как бы вам это не нравилось.

Типа мне это так нравится, но они все равно едут? :mrgreen:
Ну-ну. Небось, даже водителей фур, что продукты возят, в туристы записывают. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:57

  Faceless написав:
  ceba написав:Можете записать их в оккупанты,шпионы,разведчики. Люди в Крым едут ,как бы вам это не нравилось.

Типа мне это так нравится, но они все равно едут? :mrgreen:
Ну-ну. Небось, даже водителей фур, что продукты возят, в туристы записывают. :mrgreen:

Простите, а 6 лет назад, когда был поставлен рекорд по посещаемости, как отделяли туристов от нетуристов? Как определить - вот этот купил билет на самолет, чтобы отдыхать, а этот - чтобы читать лекции? Ведь приехавших по путевкам всегда было максимум процентов 10, и нет никакой гарантии, что все постояльцы гостиниц - именно туристы.
Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.

Е ні, бо це виходить що 27 млн українців виїжджали за кордон відпочивати. :)
Є готелі, приватників податками обклали - от і рахуйте тих, хто дійсно відпочивав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:10

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.

6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:23

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.

6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать

Насчет цивилизации - а что там теперь в печках моются? Или ездят в Краснодар снимать деньги в банкоматах? И как ездили, когда не было моста в 14-17-ом? Думаю, что методика подсчета включат в себя сумму проданных в Крым билетов (самолет+автобус, т.е. ж/д +паром)+2 автопотока - через мост и КПП.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:33

  Faceless написав:
  ceba написав:Можете записать их в оккупанты,шпионы,разведчики. Люди в Крым едут ,как бы вам это не нравилось.

Типа мне это так нравится, но они все равно едут? :mrgreen:
Ну-ну. Небось, даже водителей фур, что продукты возят, в туристы записывают. :mrgreen:
Непременно записывают водителей фур. Я полагаю,что они и моряков с Бердянска записали.
ceba
 
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