В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:.. Предположения о 8 млн. после запуска ж/д моста уже не кажутся фантастикой.
да, жд должна добавить или перераспределить транспортные потоки. Некоторым нравятся поезда - больше багажа, не так тесно, как в самолете, можно нормально спать. фантастикой мне видится сама возможность рекреации выдержать большой наплыв в пиковый сезон - банально нифига не строится, а то что есть, толком не ремонтируется. Весь ремонт в санаториях сводится к побелить/поставить кондер/увеличить за это цену вдвое. Совок в душах неизлечим
Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.
Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.
Волгарь написав:Ростуризм: Крым с начала года посетили 6,6 млн туристов
Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Более 6,6 млн человек посетили Крым с начала года, турпоток вырос на 28% в годовом выражении, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.
ceba написав:Можете записать их в оккупанты,шпионы,разведчики. Люди в Крым едут ,как бы вам это не нравилось.
Типа мне это так нравится, но они все равно едут? Ну-ну. Небось, даже водителей фур, что продукты возят, в туристы записывают.
Простите, а 6 лет назад, когда был поставлен рекорд по посещаемости, как отделяли туристов от нетуристов? Как определить - вот этот купил билет на самолет, чтобы отдыхать, а этот - чтобы читать лекции? Ведь приехавших по путевкам всегда было максимум процентов 10, и нет никакой гарантии, что все постояльцы гостиниц - именно туристы. Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.
Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.
Е ні, бо це виходить що 27 млн українців виїжджали за кордон відпочивати. Є готелі, приватників податками обклали - от і рахуйте тих, хто дійсно відпочивав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.
6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.
6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Насчет цивилизации - а что там теперь в печках моются? Или ездят в Краснодар снимать деньги в банкоматах? И как ездили, когда не было моста в 14-17-ом? Думаю, что методика подсчета включат в себя сумму проданных в Крым билетов (самолет+автобус, т.е. ж/д +паром)+2 автопотока - через мост и КПП.