Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40

Faceless написав: ..

6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать ..6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать

в Крыму для обывателей особо ниче не поменялось - я тоже не понимаю, о каких благах вы вестите? Может о проезде на материковую Украину на поезде, да еще и без визы? - тогда да, "сервис временно недоступен".Хуже стало в моментах присутствия там международных компаний - нет сетевых магазинов серьезных, нет мобильной связи с материком без роуминга (хотя условный вайбер никто не отменил). В целом, нет инвестиций компаний, имеющих листинг на международных биржах и опасающихся санкций. Всем остальным плевать и таких хватает.Банковские карты все работают - есть куча видео в интернете, вода есть, свет есть, тепло есть, хлеб есть, асфальт есть, интернет, мать его - и тот есть.Я, киевлянин, подтверждаю, ибо вижу каждое лето.Никоим образом не одобряю очередное пришествие русских в Крым (в конце концов это мне же создает серьезные неудобства), но и врать не буду.