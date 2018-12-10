В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Faceless написав:.. 6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
в Крыму для обывателей особо ниче не поменялось - я тоже не понимаю, о каких благах вы вестите? Может о проезде на материковую Украину на поезде, да еще и без визы? - тогда да, "сервис временно недоступен". Хуже стало в моментах присутствия там международных компаний - нет сетевых магазинов серьезных, нет мобильной связи с материком без роуминга (хотя условный вайбер никто не отменил). В целом, нет инвестиций компаний, имеющих листинг на международных биржах и опасающихся санкций. Всем остальным плевать и таких хватает. Банковские карты все работают - есть куча видео в интернете, вода есть, свет есть, тепло есть, хлеб есть, асфальт есть, интернет, мать его - и тот есть. Я, киевлянин, подтверждаю, ибо вижу каждое лето. Никоим образом не одобряю очередное пришествие русских в Крым (в конце концов это мне же создает серьезные неудобства), но и врать не буду.
Faceless написав:6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Вы представляете себе Крым как первобытную территорию без воды, электричества,интернета,куда миллионы людей едут за экстримом? В Севастополе три театра ,а на представления даже осенью и зимой билеты нужно покупать заранее, на отдельные спектакли за полтора месяца.
ceba написав:sequence Поясните, какие международные компании и серьезные сетевые магазины были в Крыму до 2014 года,что с их уходом моя жизнь стала невыносимой.
я как раз не писал о "невыносимости", если чукча читатель. Есть неудобства, временами они доставляют. С той же мобильной связью - московский МТС мне как на-а-асчитал за звонки. Отдельная статья - дороги. Всюду, где не магистрали, раздолбаны. В Саках озеро закрыли грязевое, весь город перерыт, ездить неможливо третий год. по магазинам. Например, Эпицентр был - не уверен, что чем-то толково/небазарным заменили. Винные магазинчики-бары почти все позакрывали. Артисты не все выступают, многие не хотят. Ну и т.д. много чего по мелочи
Востаннє редагувалось sequence в Сер 12 гру, 2018 17:14, всього редагувалось 1 раз.
sequence Тоже мне, Эпицентр незаменимый пуп земли,ушел из Крыма и теперь наверное локти кусает. Сейчас по всему Севастополю на рекламных щитах анонсируют возвращение Комфи. И еще интересная новость, в гостинице Севастополь открылся ресторан Львивська кава. До этого там была Шоколадница и еще в ноябре в помещении делали ремонт. Саки ,конечно, выглядит удручающе ,слишком там все запущено(это я к тому,что многие свидомые топят за то,что с 1954 года Украина все понастроила). По моему скромному мнению,чтобы Саки привести в порядок нужно снести пол города и заново все построить.
Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.
6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Насчет цивилизации - а что там теперь в печках моются? Или ездят в Краснодар снимать деньги в банкоматах?
В том числе. И за покупками, потому что в КК дешевле.
Как недавно писали "Крым вошел в РФ, но РФ не вошла в Крым".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...