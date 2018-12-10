RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 424425426427
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40

  Faceless написав:..
6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать

в Крыму для обывателей особо ниче не поменялось - я тоже не понимаю, о каких благах вы вестите? Может о проезде на материковую Украину на поезде, да еще и без визы? - тогда да, "сервис временно недоступен".
Хуже стало в моментах присутствия там международных компаний - нет сетевых магазинов серьезных, нет мобильной связи с материком без роуминга (хотя условный вайбер никто не отменил). В целом, нет инвестиций компаний, имеющих листинг на международных биржах и опасающихся санкций. Всем остальным плевать и таких хватает.
Банковские карты все работают - есть куча видео в интернете, вода есть, свет есть, тепло есть, хлеб есть, асфальт есть, интернет, мать его - и тот есть.
Я, киевлянин, подтверждаю, ибо вижу каждое лето.
Никоим образом не одобряю очередное пришествие русских в Крым (в конце концов это мне же создает серьезные неудобства), но и врать не буду.
sequence
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 29.12.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:45

  Faceless написав:6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Вы представляете себе Крым как первобытную территорию без воды, электричества,интернета,куда миллионы людей едут за экстримом? В Севастополе три театра ,а на представления даже осенью и зимой билеты нужно покупать заранее, на отдельные спектакли за полтора месяца.
ceba
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:51

sequence Поясните, какие международные компании и серьезные сетевые магазины были в Крыму до 2014 года,что с их уходом моя жизнь стала невыносимой.
ceba
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:01

  ceba написав:sequence Поясните, какие международные компании и серьезные сетевые магазины были в Крыму до 2014 года,что с их уходом моя жизнь стала невыносимой.

я как раз не писал о "невыносимости", если чукча читатель. Есть неудобства, временами они доставляют.
С той же мобильной связью - московский МТС мне как на-а-асчитал за звонки. Отдельная статья - дороги. Всюду, где не магистрали, раздолбаны. В Саках озеро закрыли грязевое, весь город перерыт, ездить неможливо третий год.
по магазинам. Например, Эпицентр был - не уверен, что чем-то толково/небазарным заменили. Винные магазинчики-бары почти все позакрывали. Артисты не все выступают, многие не хотят. Ну и т.д. много чего по мелочи
Востаннє редагувалось sequence в Сер 12 гру, 2018 17:14, всього редагувалось 1 раз.
sequence
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 29.12.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:В Севастополе три театра

Невероятно, три театра! Срочно надо дописать это как эквивалент +3 млн туристов.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22949
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:50

sequence Тоже мне, Эпицентр незаменимый пуп земли,ушел из Крыма и теперь наверное локти кусает. Сейчас по всему Севастополю на рекламных щитах анонсируют возвращение Комфи. И еще интересная новость, в гостинице Севастополь открылся ресторан Львивська кава. До этого там была Шоколадница и еще в ноябре в помещении делали ремонт. Саки ,конечно, выглядит удручающе ,слишком там все запущено(это я к тому,что многие свидомые топят за то,что с 1954 года Украина все понастроила). По моему скромному мнению,чтобы Саки привести в порядок нужно снести пол города и заново все построить.
ceba
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:54

Faceless Дело не в трех театрах,а в том ,что билет в театр не просто купить,нужно суетиться за два месяца.
ceba
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:32

  Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.

6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать

Насчет цивилизации - а что там теперь в печках моются? Или ездят в Краснодар снимать деньги в банкоматах?


В том числе. И за покупками, потому что в КК дешевле.

Как недавно писали "Крым вошел в РФ, но РФ не вошла в Крым". :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 07.04.17
Подякував: 279 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 424425426427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нововведення в оренді житла: скільки квартирантів можна... 1, 2, 3
R2 » Вів 11 гру, 2018 12:20
25 1388
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:32
Kudrjavuy
Кравцов розповів, скільки необхідно інвестицій для...
R2 » Сер 12 гру, 2018 10:05
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 10:06
sena_2008atp
Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує
R2 » Пон 10 гру, 2018 20:33
5 297
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 09:23
mekena44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.