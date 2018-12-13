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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 424425426427
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40

  Faceless написав:..
6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать

в Крыму для обывателей особо ниче не поменялось - я тоже не понимаю, о каких благах вы вестите? Может о проезде на материковую Украину на поезде, да еще и без визы? - тогда да, "сервис временно недоступен".
Хуже стало в моментах присутствия там международных компаний - нет сетевых магазинов серьезных, нет мобильной связи с материком без роуминга (хотя условный вайбер никто не отменил). В целом, нет инвестиций компаний, имеющих листинг на международных биржах и опасающихся санкций. Всем остальным плевать и таких хватает.
Банковские карты все работают - есть куча видео в интернете, вода есть, свет есть, тепло есть, хлеб есть, асфальт есть, интернет, мать его - и тот есть.
Я, киевлянин, подтверждаю, ибо вижу каждое лето.
Никоим образом не одобряю очередное пришествие русских в Крым (в конце концов это мне же создает серьезные неудобства), но и врать не буду.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:45

  Faceless написав:6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Вы представляете себе Крым как первобытную территорию без воды, электричества,интернета,куда миллионы людей едут за экстримом? В Севастополе три театра ,а на представления даже осенью и зимой билеты нужно покупать заранее, на отдельные спектакли за полтора месяца.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:51

sequence Поясните, какие международные компании и серьезные сетевые магазины были в Крыму до 2014 года,что с их уходом моя жизнь стала невыносимой.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:01

  ceba написав:sequence Поясните, какие международные компании и серьезные сетевые магазины были в Крыму до 2014 года,что с их уходом моя жизнь стала невыносимой.

я как раз не писал о "невыносимости", если чукча читатель. Есть неудобства, временами они доставляют.
С той же мобильной связью - московский МТС мне как на-а-асчитал за звонки. Отдельная статья - дороги. Всюду, где не магистрали, раздолбаны. В Саках озеро закрыли грязевое, весь город перерыт, ездить неможливо третий год.
по магазинам. Например, Эпицентр был - не уверен, что чем-то толково/небазарным заменили. Винные магазинчики-бары почти все позакрывали. Артисты не все выступают, многие не хотят. Ну и т.д. много чего по мелочи
Востаннє редагувалось sequence в Сер 12 гру, 2018 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:В Севастополе три театра

Невероятно, три театра! Срочно надо дописать это как эквивалент +3 млн туристов.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:50

sequence Тоже мне, Эпицентр незаменимый пуп земли,ушел из Крыма и теперь наверное локти кусает. Сейчас по всему Севастополю на рекламных щитах анонсируют возвращение Комфи. И еще интересная новость, в гостинице Севастополь открылся ресторан Львивська кава. До этого там была Шоколадница и еще в ноябре в помещении делали ремонт. Саки ,конечно, выглядит удручающе ,слишком там все запущено(это я к тому,что многие свидомые топят за то,что с 1954 года Украина все понастроила). По моему скромному мнению,чтобы Саки привести в порядок нужно снести пол города и заново все построить.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:54

Faceless Дело не в трех театрах,а в том ,что билет в театр не просто купить,нужно суетиться за два месяца.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:32

  Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.

6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать

Насчет цивилизации - а что там теперь в печках моются? Или ездят в Краснодар снимать деньги в банкоматах?


В том числе. И за покупками, потому что в КК дешевле.

Как недавно писали "Крым вошел в РФ, но РФ не вошла в Крым". :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:44

Опять санкции не действуют

Александр Коваленко

Судьба российских фрегатов проекта 11356, похоже, окончательно решилась. За неимением возможности заменить украинские газотурбинные установки, Россия таки продала фрегаты Индии за $950 млн, которые таки будут укомплектованы украинскими ГТУ, но уже для нужд ВМС Индии. Настоящий латиноамериканский сериал, который как нельзя лучше показал – Россия не в состоянии заменить украинские силовые установки, по крайней мере, так быстро, как было анонсировано ранее.
Что же до самих фрегатов проекта 11356, тот следует отметить очень интересный момент.
Дело в том, что программа строительства фрегатов проекта 11356Р в количестве 6 единиц для Черноморского флота была утверждена в 2010 году, и согласно заключенным контрактам на строительство было выделено 80 млрд рублей (примерно 13 млрд рублей за один фрегат). Но, вот ведь дилемма, на то время курс рубля был стабильный и составлял в среднем 28,9 руб за доллар.
То есть, последние 3 фрегата, построенные за 40 млрд рублей, изначально обошлись бюджету более чем в $1,3 млрд, а теперь они продаются Индии за $950 млн.
Нет, конечно же, в рублях по нынешнему курсу $950 млн куда больше, чем $1,3 млрд до кризиса, ставшего следствием введения санкций. Но, историю про “больше рублей за один доллар” лучше рассказывать адептам “величия” из регионов с ИЧР ниже среднего, а про реальные убытки размером в $350 млн лучше умолчать, в противном случае крах хрустальных замков может стать поводом для массового запоя и дезорганизации труда.
А потому, подведение итогов, в виде отсутствия возможностей сверхдержавы по оперативному проведению импортзамещения и продаже фрегатов Индии, от безысходности “за недорого”, как нельзя лучше демонстрирует всю патовость той ситуации, в которой оказалась РФ благодаря своим реваншистским амбициям.
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