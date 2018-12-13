Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:44

Александр Коваленко



Судьба российских фрегатов проекта 11356, похоже, окончательно решилась. За неимением возможности заменить украинские газотурбинные установки, Россия таки продала фрегаты Индии за $950 млн, которые таки будут укомплектованы украинскими ГТУ, но уже для нужд ВМС Индии. Настоящий латиноамериканский сериал, который как нельзя лучше показал – Россия не в состоянии заменить украинские силовые установки, по крайней мере, так быстро, как было анонсировано ранее.

Что же до самих фрегатов проекта 11356, тот следует отметить очень интересный момент.

Дело в том, что программа строительства фрегатов проекта 11356Р в количестве 6 единиц для Черноморского флота была утверждена в 2010 году, и согласно заключенным контрактам на строительство было выделено 80 млрд рублей (примерно 13 млрд рублей за один фрегат). Но, вот ведь дилемма, на то время курс рубля был стабильный и составлял в среднем 28,9 руб за доллар.

То есть, последние 3 фрегата, построенные за 40 млрд рублей, изначально обошлись бюджету более чем в $1,3 млрд, а теперь они продаются Индии за $950 млн.

Нет, конечно же, в рублях по нынешнему курсу $950 млн куда больше, чем $1,3 млрд до кризиса, ставшего следствием введения санкций. Но, историю про “больше рублей за один доллар” лучше рассказывать адептам “величия” из регионов с ИЧР ниже среднего, а про реальные убытки размером в $350 млн лучше умолчать, в противном случае крах хрустальных замков может стать поводом для массового запоя и дезорганизации труда.

А потому, подведение итогов, в виде отсутствия возможностей сверхдержавы по оперативному проведению импортзамещения и продаже фрегатов Индии, от безысходности “за недорого”, как нельзя лучше демонстрирует всю патовость той ситуации, в которой оказалась РФ благодаря своим реваншистским амбициям.