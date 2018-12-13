В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Faceless написав:.. 6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
в Крыму для обывателей особо ниче не поменялось - я тоже не понимаю, о каких благах вы вестите? Может о проезде на материковую Украину на поезде, да еще и без визы? - тогда да, "сервис временно недоступен". Хуже стало в моментах присутствия там международных компаний - нет сетевых магазинов серьезных, нет мобильной связи с материком без роуминга (хотя условный вайбер никто не отменил). В целом, нет инвестиций компаний, имеющих листинг на международных биржах и опасающихся санкций. Всем остальным плевать и таких хватает. Банковские карты все работают - есть куча видео в интернете, вода есть, свет есть, тепло есть, хлеб есть, асфальт есть, интернет, мать его - и тот есть. Я, киевлянин, подтверждаю, ибо вижу каждое лето. Никоим образом не одобряю очередное пришествие русских в Крым (в конце концов это мне же создает серьезные неудобства), но и врать не буду.
Faceless написав:6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Вы представляете себе Крым как первобытную территорию без воды, электричества,интернета,куда миллионы людей едут за экстримом? В Севастополе три театра ,а на представления даже осенью и зимой билеты нужно покупать заранее, на отдельные спектакли за полтора месяца.
ceba написав:sequence Поясните, какие международные компании и серьезные сетевые магазины были в Крыму до 2014 года,что с их уходом моя жизнь стала невыносимой.
я как раз не писал о "невыносимости", если чукча читатель. Есть неудобства, временами они доставляют. С той же мобильной связью - московский МТС мне как на-а-асчитал за звонки. Отдельная статья - дороги. Всюду, где не магистрали, раздолбаны. В Саках озеро закрыли грязевое, весь город перерыт, ездить неможливо третий год. по магазинам. Например, Эпицентр был - не уверен, что чем-то толково/небазарным заменили. Винные магазинчики-бары почти все позакрывали. Артисты не все выступают, многие не хотят. Ну и т.д. много чего по мелочи
Востаннє редагувалось sequence в Сер 12 гру, 2018 17:14, всього редагувалось 1 раз.
sequence Тоже мне, Эпицентр незаменимый пуп земли,ушел из Крыма и теперь наверное локти кусает. Сейчас по всему Севастополю на рекламных щитах анонсируют возвращение Комфи. И еще интересная новость, в гостинице Севастополь открылся ресторан Львивська кава. До этого там была Шоколадница и еще в ноябре в помещении делали ремонт. Саки ,конечно, выглядит удручающе ,слишком там все запущено(это я к тому,что многие свидомые топят за то,что с 1954 года Украина все понастроила). По моему скромному мнению,чтобы Саки привести в порядок нужно снести пол города и заново все построить.
Волгарь написав:Думаю, что и тогда и теперь всех пересекавших границы полуострова, статистика заносила в туристы. И не без основания - простая формальная логика свидетельствует о том, что 9/10 от всех приезжих едут туда именно отдыхать.
6 лет назад из Крыма был не надо было ездить в Краснодар за каждым чихом, Крым был совершенно самостоятельной админ единицей, а не частью округа, и за доступом к цивилизации, банковской системе и прочим благам тоже не надо было никуда ехать
Насчет цивилизации - а что там теперь в печках моются? Или ездят в Краснодар снимать деньги в банкоматах?
В том числе. И за покупками, потому что в КК дешевле.
Как недавно писали "Крым вошел в РФ, но РФ не вошла в Крым".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Судьба российских фрегатов проекта 11356, похоже, окончательно решилась. За неимением возможности заменить украинские газотурбинные установки, Россия таки продала фрегаты Индии за $950 млн, которые таки будут укомплектованы украинскими ГТУ, но уже для нужд ВМС Индии. Настоящий латиноамериканский сериал, который как нельзя лучше показал – Россия не в состоянии заменить украинские силовые установки, по крайней мере, так быстро, как было анонсировано ранее. Что же до самих фрегатов проекта 11356, тот следует отметить очень интересный момент. Дело в том, что программа строительства фрегатов проекта 11356Р в количестве 6 единиц для Черноморского флота была утверждена в 2010 году, и согласно заключенным контрактам на строительство было выделено 80 млрд рублей (примерно 13 млрд рублей за один фрегат). Но, вот ведь дилемма, на то время курс рубля был стабильный и составлял в среднем 28,9 руб за доллар. То есть, последние 3 фрегата, построенные за 40 млрд рублей, изначально обошлись бюджету более чем в $1,3 млрд, а теперь они продаются Индии за $950 млн. Нет, конечно же, в рублях по нынешнему курсу $950 млн куда больше, чем $1,3 млрд до кризиса, ставшего следствием введения санкций. Но, историю про “больше рублей за один доллар” лучше рассказывать адептам “величия” из регионов с ИЧР ниже среднего, а про реальные убытки размером в $350 млн лучше умолчать, в противном случае крах хрустальных замков может стать поводом для массового запоя и дезорганизации труда. А потому, подведение итогов, в виде отсутствия возможностей сверхдержавы по оперативному проведению импортзамещения и продаже фрегатов Индии, от безысходности “за недорого”, как нельзя лучше демонстрирует всю патовость той ситуации, в которой оказалась РФ благодаря своим реваншистским амбициям.
Подолянин В итоге: 1.Украина получает нового заказчика на газотурбинные установки для индийских кораблей проекта 11356, на какое то время, не вечно же Индия их будет строить. 2.Украина теряет заказчика на газотурбинные установки для всех строящихся и будущие корабли российского флота. А также теряет заказы на сервисное обслуживание и ремонт десятков уже имеющихся газотурбинных установок. 3.Россия сворачивает пр.11356 и переходит на более мощные корабли пр.22350. 4. ВМСУ остаются с боевым составом в виде трех кораблей по которым автогены плачут и 13 адмиралов.