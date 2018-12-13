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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 425426427428
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:37

  ceba написав:sequence Тоже мне, Эпицентр незаменимый пуп земли,ушел из Крыма и теперь наверное локти кусает.


Куда ушел?
Перерегистрировались и работают под вывеской Новацентр, кроме букв на вывеске ничего не поменялось.
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