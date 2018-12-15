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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 425426427428
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:37

  ceba написав:sequence Тоже мне, Эпицентр незаменимый пуп земли,ушел из Крыма и теперь наверное локти кусает.


Куда ушел?
Перерегистрировались и работают под вывеской Новацентр, кроме букв на вывеске ничего не поменялось.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:10

freeze кому война, а кому мать родна.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:40

Россияне стали хуже жить и меньше думать
В день рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – политика, с именем которого связывают последний период существования Советского Союза – оказалось, что количество жителей России, которые ностальгируют по коммунистической империи, не уменьшается, а увеличивается, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?

Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать.
Подолянин
 
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