В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В день рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – политика, с именем которого связывают последний период существования Советского Союза – оказалось, что количество жителей России, которые ностальгируют по коммунистической империи, не уменьшается, а увеличивается, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?
Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать.