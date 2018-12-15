В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В день рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – политика, с именем которого связывают последний период существования Советского Союза – оказалось, что количество жителей России, которые ностальгируют по коммунистической империи, не уменьшается, а увеличивается, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?
Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать.
Наконец-то и там заметили Как Путин отучает народ пить Tages anzeiger
"Все это привело к тому, что за последние годы употребление в России алкоголя сократилось более чем на треть. Согласно последнему докладу ВОЗ, в России на душу населения приходится 11,7 л алкоголя в год. Среди европейских стран Россия занимает по количеству употребляемого алкоголя 17 место",
https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/eu ... y/26203602 Без Путина, конечно, по мысли швейцарского журналиста, не обошлось, хотя его вклад в это минимальный. А вот снижение общей смертности с 16,5 на 1000 жителей 15 лет назад до 12,5 в 2018-ом, т.е. на 25%, как и преступности вдвое, а количества умышленных убийств почти в 4,5 раза за это время произошло во многом благодаря снижению потребления алкоголя.
Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?
Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать.
Я родился в брежневский период и не сказал бы, что это был "человеконенавистнического государства". Но Вам это не понять, сейчас всё декоммунизируют и историю заодно переписывают.