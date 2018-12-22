В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В день рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – политика, с именем которого связывают последний период существования Советского Союза – оказалось, что количество жителей России, которые ностальгируют по коммунистической империи, не уменьшается, а увеличивается, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?
Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать.
Наконец-то и там заметили Как Путин отучает народ пить Tages anzeiger
"Все это привело к тому, что за последние годы употребление в России алкоголя сократилось более чем на треть. Согласно последнему докладу ВОЗ, в России на душу населения приходится 11,7 л алкоголя в год. Среди европейских стран Россия занимает по количеству употребляемого алкоголя 17 место",
https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/eu ... y/26203602 Без Путина, конечно, по мысли швейцарского журналиста, не обошлось, хотя его вклад в это минимальный. А вот снижение общей смертности с 16,5 на 1000 жителей 15 лет назад до 12,5 в 2018-ом, т.е. на 25%, как и преступности вдвое, а количества умышленных убийств почти в 4,5 раза за это время произошло во многом благодаря снижению потребления алкоголя.
Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?
Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать.
Я родился в брежневский период и не сказал бы, что это был "человеконенавистнического государства". Но Вам это не понять, сейчас всё декоммунизируют и историю заодно переписывают.
ceba написав:3.Россия сворачивает пр.11356 и переходит на более мощные корабли пр.22350.
И концепция опять поменялась!
Раньше пели "мы и без украинцев обойдемся, сделаем свои дизеля", теперь переобулись в прыжке и поют "мы и без дизелей обойдемся, сделаем новый проект".
Ну а как они новые проекты умеют делать... То "Армата", то "Пак-ФА", то авианосные группировки - что ни возьми, будет прекрасный пример.
Концепции должны меняться,это закон жизни. Все течет, все изменяется. Турбовальные двигатели для вертолетов РФ уже выпускает, и дизельные СУ для кораблей будут освоены. Похохочи над КР "Калибр", МРК пр.22800 «Каракурт» или над ПЛ пр.636.3 "Варшавянка".
27661 написав:Я родился в брежневский период и не сказал бы, что это был "человеконенавистнического государства". Но Вам это не понять, сейчас всё декоммунизируют и историю заодно переписывают.
Как вы лихо "забыли" про период до Брежнева. А может при Брежневе ГУЛАГ не работал? И людей в психушках не держали? Если бы у меня при совке папа был завмаг, а мама завсклад, то я бы может быть тоже был бы в восторге от совка. Переписывание истории это был конек коммуняк, а сейчас это идея фикс путинской вечновстающейсколен россии. Ее основа.