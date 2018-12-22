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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 426427428429>
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:37

  ceba написав:sequence Тоже мне, Эпицентр незаменимый пуп земли,ушел из Крыма и теперь наверное локти кусает.


Куда ушел?
Перерегистрировались и работают под вывеской Новацентр, кроме букв на вывеске ничего не поменялось.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:10

freeze кому война, а кому мать родна.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:40

Россияне стали хуже жить и меньше думать
В день рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – политика, с именем которого связывают последний период существования Советского Союза – оказалось, что количество жителей России, которые ностальгируют по коммунистической империи, не уменьшается, а увеличивается, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?

Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:59

Наконец-то и там заметили
Как Путин отучает народ пить
Tages anzeiger
"Все это привело к тому, что за последние годы употребление в России алкоголя сократилось более чем на треть. Согласно последнему докладу ВОЗ, в России на душу населения приходится 11,7 л алкоголя в год. Среди европейских стран Россия занимает по количеству употребляемого алкоголя 17 место",

https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/eu ... y/26203602
Без Путина, конечно, по мысли швейцарского журналиста, не обошлось, хотя его вклад в это минимальный. А вот снижение общей смертности с 16,5 на 1000 жителей 15 лет назад до 12,5 в 2018-ом, т.е. на 25%, как и преступности вдвое, а количества умышленных убийств почти в 4,5 раза за это время произошло во многом благодаря снижению потребления алкоголя.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:30

Подолянин
Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?

Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать.

Я родился в брежневский период и не сказал бы, что это был "человеконенавистнического государства". Но Вам это не понять, сейчас всё декоммунизируют и историю заодно переписывают.
27661
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:01

  ceba написав:3.Россия сворачивает пр.11356 и переходит на более мощные корабли пр.22350.


И концепция опять поменялась! :mrgreen:

Раньше пели "мы и без украинцев обойдемся, сделаем свои дизеля", теперь переобулись в прыжке и поют "мы и без дизелей обойдемся, сделаем новый проект".

Ну а как они новые проекты умеют делать... То "Армата", то "Пак-ФА", то авианосные группировки - что ни возьми, будет прекрасный пример.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:44

  Sommer написав:
  ceba написав:3.Россия сворачивает пр.11356 и переходит на более мощные корабли пр.22350.


И концепция опять поменялась! :mrgreen:

Раньше пели "мы и без украинцев обойдемся, сделаем свои дизеля", теперь переобулись в прыжке и поют "мы и без дизелей обойдемся, сделаем новый проект".

Ну а как они новые проекты умеют делать... То "Армата", то "Пак-ФА", то авианосные группировки - что ни возьми, будет прекрасный пример.
Концепции должны меняться,это закон жизни. Все течет, все изменяется. Турбовальные двигатели для вертолетов РФ уже выпускает, и дизельные СУ для кораблей будут освоены. Похохочи над КР "Калибр", МРК пр.22800 «Каракурт» или над ПЛ пр.636.3 "Варшавянка".
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:10

  27661 написав:Я родился в брежневский период и не сказал бы, что это был "человеконенавистнического государства". Но Вам это не понять, сейчас всё декоммунизируют и историю заодно переписывают.
Как вы лихо "забыли" про период до Брежнева. А может при Брежневе ГУЛАГ не работал? И людей в психушках не держали?
Если бы у меня при совке папа был завмаг, а мама завсклад, то я бы может быть тоже был бы в восторге от совка.
Переписывание истории это был конек коммуняк, а сейчас это идея фикс путинской вечновстающейсколен россии. Ее основа.

Санкции не действуют )))
ВЭБ уволит почти 5 тыс. сотрудников к лету 2019 года
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:50

vladvlas то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:58

  ceba написав:vladvlas то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
Черт, забыл как называется хвороба, когда человек видит то, чего нет )))
Меньше смотрите ОРТ. И не будут мерещиться психушки, мальчики в трусиках, снегири, бабушки и пр. дрянь из вашего ящика.
vladvlas
 
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