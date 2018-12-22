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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:18

  vladvlas написав:
  ceba написав:vladvlas то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
Черт, забыл как называется хвороба, когда человек видит то, чего нет )))
Меньше смотрите ОРТ. И не будут мерещиться психушки, мальчики в трусиках, снегири, бабушки и пр. дрянь из вашего ящика.

чувак, находясь в севасе, видит невооруженным глазом, то чего не видно, по-моему, даже по рашатв....
случай тяжёлый, возможны, белочка, путинизм мозга и прочие болезни рускага мира в тяжёлых стадиях
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:52

  vladvlas написав:
  ceba написав:vladvlas то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
Черт, забыл как называется хвороба, когда человек видит то, чего нет )))
Меньше смотрите ОРТ. И не будут мерещиться психушки, мальчики в трусиках, снегири, бабушки и пр. дрянь из вашего ящика.
Я смотрю интернет. И очень рад за украинцев. https://yandex.ru/images/search?text=%D ... jpg&lr=959 https://yandex.ru/images/search?pos=12& ... rpt=simage
ceba
 
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