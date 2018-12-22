В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Нед 23 гру, 2018 17:18
vladvlas написав: ceba написав: vladvlas
то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
Черт, забыл как называется хвороба, когда человек видит то, чего нет )))
Меньше смотрите ОРТ. И не будут мерещиться психушки, мальчики в трусиках, снегири, бабушки и пр. дрянь из вашего ящика.
чувак, находясь в севасе, видит невооруженным глазом, то чего не видно, по-моему, даже по рашатв....
случай тяжёлый, возможны, белочка, путинизм мозга и прочие болезни рускага мира в тяжёлых стадиях
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Додано: Нед 23 гру, 2018 18:52
vladvlas написав: ceba написав: vladvlas
то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
Черт, забыл как называется хвороба, когда человек видит то, чего нет )))
Меньше смотрите ОРТ. И не будут мерещиться психушки, мальчики в трусиках, снегири, бабушки и пр. дрянь из вашего ящика.
Я смотрю интернет. И очень рад за украинцев.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... jpg&lr=959 https://yandex.ru/images/search?pos=12& ... rpt=simage
ceba
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