В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Нед 23 гру, 2018 17:18
vladvlas написав: ceba написав: vladvlas
то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
Черт, забыл как называется хвороба, когда человек видит то, чего нет )))
Меньше смотрите ОРТ. И не будут мерещиться психушки, мальчики в трусиках, снегири, бабушки и пр. дрянь из вашего ящика.
чувак, находясь в севасе, видит невооруженным глазом, то чего не видно, по-моему, даже по рашатв....
случай тяжёлый, возможны, белочка, путинизм мозга и прочие болезни рускага мира в тяжёлых стадиях
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Додано: Пон 24 гру, 2018 07:45
ООН прийняла ще дві резолюції по окупованому Криму -
https://www.ohchr.org/en/countries/enac ... ports.aspx
остання
https://www.ohchr.org/Documents/Countri ... 018_RU.pdf
Позиція цивілізованого світу більш чим зрозуміла.
Також чітко видно союзників Росії - перелік шикарний: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.
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