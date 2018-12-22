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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:18

  vladvlas написав:
  ceba написав:vladvlas то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
Черт, забыл как называется хвороба, когда человек видит то, чего нет )))
Меньше смотрите ОРТ. И не будут мерещиться психушки, мальчики в трусиках, снегири, бабушки и пр. дрянь из вашего ящика.

чувак, находясь в севасе, видит невооруженным глазом, то чего не видно, по-моему, даже по рашатв....
случай тяжёлый, возможны, белочка, путинизм мозга и прочие болезни рускага мира в тяжёлых стадиях
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 07:45

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

ООН прийняла ще дві резолюції по окупованому Криму - https://www.ohchr.org/en/countries/enac ... ports.aspx
остання https://www.ohchr.org/Documents/Countri ... 018_RU.pdf
Позиція цивілізованого світу більш чим зрозуміла.
Також чітко видно союзників Росії - перелік шикарний: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:05

  Ой+ написав:ООН прийняла ще дві резолюції по окупованому Криму - https://www.ohchr.org/en/countries/enac ... ports.aspx
остання https://www.ohchr.org/Documents/Countri ... 018_RU.pdf
Позиція цивілізованого світу більш чим зрозуміла.
Також чітко видно союзників Росії - перелік шикарний: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.


На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай, уже не говоря о том, что половина стран отказываются просто голосовать по Крыму или воздерживаются.
Климкин на мой взгляд самый слабый министр иностранных дел за последние лет 20. Есть же у нас в дипломатическом корпусе и среди бывших министров настоящие мастера дипломатии, Климкин преданный боссу без сомнения человек, но ...
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