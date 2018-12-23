В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай, уже не говоря о том, что половина стран отказываются просто голосовать по Крыму или воздерживаются. Климкин на мой взгляд самый слабый министр иностранных дел за последние лет 20. Есть же у нас в дипломатическом корпусе и среди бывших министров настоящие мастера дипломатии, Климкин преданный боссу без сомнения человек, но ...
freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай, уже не говоря о том, что половина стран отказываются просто голосовать по Крыму или воздерживаются.
Та в них робота така - ліпити півників і переможні кулі. В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...
Российских резолюций и не будет никогда принято по Крыму. Но мотивация Индии и Китая в нашем случае непонятна абсолютно, у китайцев философия никогда не вмешиваться в спорные дела, они всегда воздерживаются при подобных голосованиях по любым странам, им это не важно. А тут какой-то камень из-за пазухи достали. Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.