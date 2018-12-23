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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:18

  vladvlas написав:
  ceba написав:vladvlas то,что сейчас в Украине людей не сажают в психушки хорошо видно даже невооруженным глазом.
Черт, забыл как называется хвороба, когда человек видит то, чего нет )))
Меньше смотрите ОРТ. И не будут мерещиться психушки, мальчики в трусиках, снегири, бабушки и пр. дрянь из вашего ящика.

чувак, находясь в севасе, видит невооруженным глазом, то чего не видно, по-моему, даже по рашатв....
случай тяжёлый, возможны, белочка, путинизм мозга и прочие болезни рускага мира в тяжёлых стадиях
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 07:45

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

ООН прийняла ще дві резолюції по окупованому Криму - https://www.ohchr.org/en/countries/enac ... ports.aspx
остання https://www.ohchr.org/Documents/Countri ... 018_RU.pdf
Позиція цивілізованого світу більш чим зрозуміла.
Також чітко видно союзників Росії - перелік шикарний: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:05

  Ой+ написав:ООН прийняла ще дві резолюції по окупованому Криму - https://www.ohchr.org/en/countries/enac ... ports.aspx
остання https://www.ohchr.org/Documents/Countri ... 018_RU.pdf
Позиція цивілізованого світу більш чим зрозуміла.
Також чітко видно союзників Росії - перелік шикарний: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.


На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай, уже не говоря о том, что половина стран отказываются просто голосовать по Крыму или воздерживаются.
Климкин на мой взгляд самый слабый министр иностранных дел за последние лет 20. Есть же у нас в дипломатическом корпусе и среди бывших министров настоящие мастера дипломатии, Климкин преданный боссу без сомнения человек, но ...
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай, уже не говоря о том, что половина стран отказываются просто голосовать по Крыму или воздерживаются.

Та в них робота така - ліпити півників і переможні кулі. :)
В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:14

  lapay написав:В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...


Российских резолюций и не будет никогда принято по Крыму.
Но мотивация Индии и Китая в нашем случае непонятна абсолютно, у китайцев философия никогда не вмешиваться в спорные дела, они всегда воздерживаются при подобных голосованиях по любым странам, им это не важно. А тут какой-то камень из-за пазухи достали. Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.

Угу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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