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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 10:07
freeze написав:
На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай, уже не говоря о том, что половина стран отказываются просто голосовать по Крыму или воздерживаются.
Та в них робота така - ліпити півників і переможні кулі.
В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:14
lapay написав:
В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...
Российских резолюций и не будет никогда принято по Крыму.
Но мотивация Индии и Китая в нашем случае непонятна абсолютно, у китайцев философия никогда не вмешиваться в спорные дела, они всегда воздерживаются при подобных голосованиях по любым странам, им это не важно. А тут какой-то камень из-за пазухи достали. Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:32
freeze написав:
Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.
Угу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:47
И что дальше, ООН введет войска в Россию?
Эта бездарная организация давно ничего не решает и подлежит роспуску как и Лига Наций
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Додано: Вів 25 гру, 2018 02:49
это значит что дальше будут давить до победного конца. давят медленно но верно. Пруф - ссср 1989-1991
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