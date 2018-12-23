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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай, уже не говоря о том, что половина стран отказываются просто голосовать по Крыму или воздерживаются.

Та в них робота така - ліпити півників і переможні кулі. :)
В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:14

  lapay написав:В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...


Российских резолюций и не будет никогда принято по Крыму.
Но мотивация Индии и Китая в нашем случае непонятна абсолютно, у китайцев философия никогда не вмешиваться в спорные дела, они всегда воздерживаются при подобных голосованиях по любым странам, им это не важно. А тут какой-то камень из-за пазухи достали. Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.

Угу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:47

  Ой+ написав:ООН прийняла ще дві резолюції по окупованому Криму - https://www.ohchr.org/en/countries/enac ... ports.aspx
остання https://www.ohchr.org/Documents/Countri ... 018_RU.pdf
Позиція цивілізованого світу більш чим зрозуміла.


И что дальше, ООН введет войска в Россию?
Эта бездарная организация давно ничего не решает и подлежит роспуску как и Лига Наций
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 02:49

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

это значит что дальше будут давить до победного конца. давят медленно но верно. Пруф - ссср 1989-1991
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 06:48

  Surfer написав:это значит что дальше будут давить до победного конца. давят медленно но верно. Пруф - ссср 1989-1991


Вы искренне убеждены, что СССР развалился от какого-то внешнего давления?
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