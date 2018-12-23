Додано: Вів 25 гру, 2018 08:56

Ключевыми причинами распада совка были внутренние.

Исчерпал ресурсы роста и развалился. Более классического примера даже трудно найти.



Расширение рынка (через продажу углеводородов Западу) лишь временно спасло положение, которое сложилось к 70-м. И даже очень сильно спасло)), что благополучные брежневские времена помнят до сих пор.

Но закономерный периодический кризис рыночной экономики объективно привёл к падению и цен на углеводороды. Со всеми вытекающими для совка.



Который ничего компенсирующего предложить не мог. Перестройка Горбачева - это Мюнхаузен за волосы из болота. Сам себя.



Когда к подобной черте исчерпания ресурсов роста подошёл Китай, то он воспользовался единственным эффективным решением -- интегрировался в западные рынки. Рабочей силой и доступом на свой рынок.



Субъективная роль совковых элит и конкуренции с Западом (особенно через гонку вооружений) конечно имела место быть. Но второстепенна.

Времена уже были не те. Силой общество и тем более такого масштаба уже было не удержать.



З.Ы. с совком было проще. С рфией сложнее, потому что как в реалиях действуют санкции (то есть как их обходят рфяне) особо не афишируется. Точнее, как обходят санкции наши западные партнеры, среди которых имеются разные интересы.