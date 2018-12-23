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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай, уже не говоря о том, что половина стран отказываются просто голосовать по Крыму или воздерживаются.

Та в них робота така - ліпити півників і переможні кулі. :)
В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:14

  lapay написав:В реалі жодної резолюції РФ по України не прийнято, а от українських...


Российских резолюций и не будет никогда принято по Крыму.
Но мотивация Индии и Китая в нашем случае непонятна абсолютно, у китайцев философия никогда не вмешиваться в спорные дела, они всегда воздерживаются при подобных голосованиях по любым странам, им это не важно. А тут какой-то камень из-за пазухи достали. Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Скорее всего мелкая месть Трампу за торговую войну.

Угу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:47

  Ой+ написав:ООН прийняла ще дві резолюції по окупованому Криму - https://www.ohchr.org/en/countries/enac ... ports.aspx
остання https://www.ohchr.org/Documents/Countri ... 018_RU.pdf
Позиція цивілізованого світу більш чим зрозуміла.


И что дальше, ООН введет войска в Россию?
Эта бездарная организация давно ничего не решает и подлежит роспуску как и Лига Наций
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 02:49

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

это значит что дальше будут давить до победного конца. давят медленно но верно. Пруф - ссср 1989-1991
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 06:48

  Surfer написав:это значит что дальше будут давить до победного конца. давят медленно но верно. Пруф - ссср 1989-1991


Вы искренне убеждены, что СССР развалился от какого-то внешнего давления?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 08:17

  shapo написав:
  Surfer написав:это значит что дальше будут давить до победного конца. давят медленно но верно. Пруф - ссср 1989-1991
Вы искренне убеждены, что СССР развалился от какого-то внешнего давления?
А Ви вважаєте що розсипався по власній ініціативі ?
По Вашому Андропов-Горбачов - спали і бачили як своїми руками розвалять совок?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 08:56

Ключевыми причинами распада совка были внутренние.
Исчерпал ресурсы роста и развалился. Более классического примера даже трудно найти.

Расширение рынка (через продажу углеводородов Западу) лишь временно спасло положение, которое сложилось к 70-м. И даже очень сильно спасло)), что благополучные брежневские времена помнят до сих пор.
Но закономерный периодический кризис рыночной экономики объективно привёл к падению и цен на углеводороды. Со всеми вытекающими для совка.

Который ничего компенсирующего предложить не мог. Перестройка Горбачева - это Мюнхаузен за волосы из болота. Сам себя.

Когда к подобной черте исчерпания ресурсов роста подошёл Китай, то он воспользовался единственным эффективным решением -- интегрировался в западные рынки. Рабочей силой и доступом на свой рынок.

Субъективная роль совковых элит и конкуренции с Западом (особенно через гонку вооружений) конечно имела место быть. Но второстепенна.
Времена уже были не те. Силой общество и тем более такого масштаба уже было не удержать.

З.Ы. с совком было проще. С рфией сложнее, потому что как в реалиях действуют санкции (то есть как их обходят рфяне) особо не афишируется. Точнее, как обходят санкции наши западные партнеры, среди которых имеются разные интересы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:51

  budivelnik написав:По Вашому Андропов-Горбачов - спали і бачили як своїми руками розвалять совок?

При Андропове об этом вопрос и близко не стоял, да и Горбачев искренне хотел реформировать страну несмотря на нынешние обвинения в предательстве. Но пошли другие процессы. Война в Афганистане,снижение цен на нефть и пр. это все вторично.
Основное - большая часть КГБ и партноменклатуры решила не препятствовать развалу и переходу к частной собственности которую можно передавать по наследству.
Развал СССР был полной неожиданностью для ЦРУ
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:10

  shapo написав:Основное - большая часть КГБ и партноменклатуры решила не препятствовать развалу и переходу к частной собственности которую можно передавать по наследству.


Сильно сомневаюсь. Чтобы не препятствовать развалу, надо )) чтобы развал уже начался по каким-то причинам.
Тут за последние несколько недель - по аналогии - мне встречались интервью и утверждения, что майдан 2013-2014 организовало окружение Януковича, которое хотело слить босса, который начал слишком много позволять молодым дарованиям, а не старым проверенным бойцам. Кстати тоже интересная версия. Если через призму этой версии смотреть, многие нелогичные события тех дней укладываются в стройную цепь событий.
freeze
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