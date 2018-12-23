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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:58

  freeze написав:Сильно сомневаюсь. Чтобы не препятствовать развалу, надо )) чтобы развал уже начался по каким-то причинам.

Развал начался потому, что в руководстве КПСС и КГБ были разные группировки, поэтому и шло вначале продвижение, потом откат. Путч,это, собственно, была судорожная попытка одной из группировок переломить ситуацию


  freeze написав:Тут за последние несколько недель - по аналогии - мне встречались интервью и утверждения, что майдан 2013-2014 организовало окружение Януковича, которое хотело слить босса, который начал слишком много позволять молодым дарованиям, а не старым проверенным бойцам. Кстати тоже интересная версия. Если через призму этой версии смотреть, многие нелогичные события тех дней укладываются в стройную цепь событий.

Это утверждает Гордон и не только он, причем довольно убедительно.
Майдан можно было остановить элементарно выключив свет и микрофоны. Тем более не было необходимости разгонять каких-то студентов - постояли бы еще пару недель и разошлись
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