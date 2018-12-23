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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:58

  freeze написав:Сильно сомневаюсь. Чтобы не препятствовать развалу, надо )) чтобы развал уже начался по каким-то причинам.

Развал начался потому, что в руководстве КПСС и КГБ были разные группировки, поэтому и шло вначале продвижение, потом откат. Путч,это, собственно, была судорожная попытка одной из группировок переломить ситуацию


  freeze написав:Тут за последние несколько недель - по аналогии - мне встречались интервью и утверждения, что майдан 2013-2014 организовало окружение Януковича, которое хотело слить босса, который начал слишком много позволять молодым дарованиям, а не старым проверенным бойцам. Кстати тоже интересная версия. Если через призму этой версии смотреть, многие нелогичные события тех дней укладываются в стройную цепь событий.

Это утверждает Гордон и не только он, причем довольно убедительно.
Майдан можно было остановить элементарно выключив свет и микрофоны. Тем более не было необходимости разгонять каких-то студентов - постояли бы еще пару недель и разошлись
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:26

  shapo написав:Развал начался потому, что в руководстве КПСС и КГБ были разные группировки, поэтому и шло вначале продвижение, потом откат. Путч,это, собственно, была судорожная попытка одной из группировок переломить ситуацию
Якщо вважати зовнішнім впливом тільки якусь агентурні діяльність - то це одне
Але якщо зовнішній вплив це кількість телевізорів-автомобілів-холодильників і так далі на 1000 населення - то це інше....
Різні угруповування всередині країни тому й зявились , що кожне з них хотіло йти своїм шляхом..
В того угруповування яке вибрало бліду копію європейського це вийшло краще ніж в ортодоксів-сталіністів... тому країна й розвалилась і не в останню чергу під впливом інформації про Західну модель життя.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Тут за последние несколько недель - по аналогии - мне встречались интервью и утверждения, что майдан 2013-2014 организовало окружение Януковича, которое хотело слить босса


Це стара байка, яку сам Янукович і озвучував, звинувачуючи Льовочкіна.
Он подозревает, что за этим стоял глава его Администрации Сергей Левочкин. "У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие подозрения имеют под собой достаточно веские основания", - сказал экс-президент. https://censor.net.ua/n317701


Ну як би там не було, ніхто не міг прорахувати всіх варіантів та наслідків. Тому коли тепер, хтось розказує що це все задумано і реалізовано держдепом, або полярно фсб чи ще кимось, то максимум, що можна сприйняти, що всі гравці і внутрішні і зовнішні старались вижати побільше у своїх інтересах, але що все пішло по чиємусь сценарію то навряд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Ой+ написав:Ну як би там не було, ніхто не міг прорахувати всіх варіантів та наслідків. Тому коли тепер, хтось розказує що це все задумано і реалізовано держдепом, або полярно фсб чи ще кимось, то максимум, що можна сприйняти, що всі гравці і внутрішні і зовнішні старались вижати побільше у своїх інтересах, але що все пішло по чиємусь сценарію то навряд.

Як казав один шоумен: -Головне правило шоубіза - якщо щось вийшло випадково - роби вигляд, що так і було задумано.- :)
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