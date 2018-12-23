На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай

Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом.



Китай хотя и не вводил формальных санкций против России, но его банки де-факто присоединились к финансовым ограничениям США и Евросоюза: они отказываются проводить валютные операции с российскими банкам, значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию, жаловался еще в 2015 году зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

За три года сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось. Коммерческие банки КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, сетовал в сентябре 2018-го глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов.



Надежды на китайских инвесторов также закончились ничем. По данным ЦБ, объем прямых иностранных инвестиций из КНР в Россию сокращается четыре квартала подряд, а за январь-июнь 2018-го - рухнул на 24%.

По итогам первого полугодия 2018 года инвесторы КНР забрали 1,005 млрд долларов из реального сектора российской экономики, а общий объем их вложений упал до 3,184 млрд долларов. Это на треть меньше, до присоединения Крыма (4,542 млрд долларов).

