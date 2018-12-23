В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
freeze написав:Сильно сомневаюсь. Чтобы не препятствовать развалу, надо )) чтобы развал уже начался по каким-то причинам.
Развал начался потому, что в руководстве КПСС и КГБ были разные группировки, поэтому и шло вначале продвижение, потом откат. Путч,это, собственно, была судорожная попытка одной из группировок переломить ситуацию
freeze написав:Тут за последние несколько недель - по аналогии - мне встречались интервью и утверждения, что майдан 2013-2014 организовало окружение Януковича, которое хотело слить босса, который начал слишком много позволять молодым дарованиям, а не старым проверенным бойцам. Кстати тоже интересная версия. Если через призму этой версии смотреть, многие нелогичные события тех дней укладываются в стройную цепь событий.
Это утверждает Гордон и не только он, причем довольно убедительно. Майдан можно было остановить элементарно выключив свет и микрофоны. Тем более не было необходимости разгонять каких-то студентов - постояли бы еще пару недель и разошлись
shapo написав:Развал начался потому, что в руководстве КПСС и КГБ были разные группировки, поэтому и шло вначале продвижение, потом откат. Путч,это, собственно, была судорожная попытка одной из группировок переломить ситуацию
Якщо вважати зовнішнім впливом тільки якусь агентурні діяльність - то це одне Але якщо зовнішній вплив це кількість телевізорів-автомобілів-холодильників і так далі на 1000 населення - то це інше.... Різні угруповування всередині країни тому й зявились , що кожне з них хотіло йти своїм шляхом.. В того угруповування яке вибрало бліду копію європейського це вийшло краще ніж в ортодоксів-сталіністів... тому країна й розвалилась і не в останню чергу під впливом інформації про Західну модель життя.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
freeze написав:Тут за последние несколько недель - по аналогии - мне встречались интервью и утверждения, что майдан 2013-2014 организовало окружение Януковича, которое хотело слить босса
Це стара байка, яку сам Янукович і озвучував, звинувачуючи Льовочкіна.
Он подозревает, что за этим стоял глава его Администрации Сергей Левочкин. "У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие подозрения имеют под собой достаточно веские основания", - сказал экс-президент. https://censor.net.ua/n317701
Ну як би там не було, ніхто не міг прорахувати всіх варіантів та наслідків. Тому коли тепер, хтось розказує що це все задумано і реалізовано держдепом, або полярно фсб чи ще кимось, то максимум, що можна сприйняти, що всі гравці і внутрішні і зовнішні старались вижати побільше у своїх інтересах, але що все пішло по чиємусь сценарію то навряд.
Ой+ написав:Ну як би там не було, ніхто не міг прорахувати всіх варіантів та наслідків. Тому коли тепер, хтось розказує що це все задумано і реалізовано держдепом, або полярно фсб чи ще кимось, то максимум, що можна сприйняти, що всі гравці і внутрішні і зовнішні старались вижати побільше у своїх інтересах, але що все пішло по чиємусь сценарію то навряд.
Як казав один шоумен: -Головне правило шоубіза - якщо щось вийшло випадково - роби вигляд, що так і було задумано.-
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы, ибо по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом, так как раз в этом голосовании впервые открыто поддержали РФ Индия и Китай
Однозначно. Что там еще из победных реляций? "Санкции только на пользу" или "путя всех переиграл"?
Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом.
Китай хотя и не вводил формальных санкций против России, но его банки де-факто присоединились к финансовым ограничениям США и Евросоюза: они отказываются проводить валютные операции с российскими банкам, значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию, жаловался еще в 2015 году зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. За три года сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось. Коммерческие банки КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, сетовал в сентябре 2018-го глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов.
Надежды на китайских инвесторов также закончились ничем. По данным ЦБ, объем прямых иностранных инвестиций из КНР в Россию сокращается четыре квартала подряд, а за январь-июнь 2018-го - рухнул на 24%. По итогам первого полугодия 2018 года инвесторы КНР забрали 1,005 млрд долларов из реального сектора российской экономики, а общий объем их вложений упал до 3,184 млрд долларов. Это на треть меньше, до присоединения Крыма (4,542 млрд долларов).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Какой Китай им союзник, хорошо здесь описано:
Редкостное умение из зрады сделать победу, восхищаюсь вашими неординарными способностями. От темы не уходите, написано, что впервые Индия и Китай не поддержали резолюцию по Крыму, точнее проголосовали против. К какому боку тут пристегивать какую-то дедолларизацию? С какого пальца вы взяли, что Китай кому-то союзник. Тема, когда сам выдумываю, потом сам себя опровергаю, и потом победно бью в там-тамы, уже заезженная.
Sommer написав:Какой Китай им союзник, хорошо здесь описано:
Редкостное умение из зрады сделать победу, восхищаюсь вашими неординарными способностями. От темы не уходите, написано, что впервые Индия и Китай не поддержали резолюцию по Крыму, точнее проголосовали против. К какому боку тут пристегивать какую-то дедолларизацию? С какого пальца вы взяли, что Китай кому-то союзник.
Это кто писал?
freeze написав:по немногу количество этих союзников увеличивается по сравнению с 2014 годом
Миссия Украины в Организации Объединенных Наций приводит в Twitter список государств, не поддержавших резолюцию: "Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...