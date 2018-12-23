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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:13

  freeze написав:Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?


А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Sommer написав:
  freeze написав:Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?


А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы


Ну да, вы написали сюда свою победу, сказав что Китай ничей ни союзник, потом сами себя опровергли, сказав, что Китай с Индией уже давно голосует против нашего Крыма. Я не знал этого печального факта.
freeze
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