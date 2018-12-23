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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:13
freeze написав:
Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?
А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
freeze написав:
На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:02
Sommer написав: freeze написав:
Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?
А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
freeze написав:
На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы
Ну да, вы написали сюда свою победу, сказав что Китай ничей ни союзник, потом сами себя опровергли, сказав, что Китай с Индией уже давно голосует против нашего Крыма. Я не знал этого печального факта.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:02
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?
А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
freeze написав:
На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы
Ну да, вы написали сюда свою победу, сказав что Китай ничей ни союзник, потом сами себя опровергли, сказав, что Китай с Индией уже давно голосует против нашего Крыма. Я не знал этого печального факта.
Я смотрю ты в победах с перемогами совсем запутался.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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