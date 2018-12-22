«Теплицы России»: в 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей.

С 2014 года благодаря программе Министерства сельского хозяйства, направленного на поддержку предприятий АПК и, в частности, тепличных хозяйств, отрасли удалось перейти от импортозамещения к экспортной модели производства. За 5 лет производство тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях страны увеличилось на 50% (с 615 тыс. тонн в 2013 году – до 922 тыс. тонн в 2017 году). В 2018 году с учетом вновь введенных тепличных комплексов, планируется произвести более 1,0 млн тонн. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации валовый сбор тепличных овощей по состоянию на 25.12.2018 г. составил 930,0 тыс. тонн (на 28% выше аналогичного периода 2017 г. – 726,5 тыс. тонн). В том числе огурцов – 560,0 тыс. тонн, томатов – 356,0 тыс. тонн, прочих овощных культур – 14,0 тыс. тонн.