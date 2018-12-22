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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:13

  freeze написав:Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?


А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Sommer написав:
  freeze написав:Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?


А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы


Ну да, вы написали сюда свою победу, сказав что Китай ничей ни союзник, потом сами себя опровергли, сказав, что Китай с Индией уже давно голосует против нашего Крыма. Я не знал этого печального факта.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:02

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?


А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы


Ну да, вы написали сюда свою победу, сказав что Китай ничей ни союзник, потом сами себя опровергли, сказав, что Китай с Индией уже давно голосует против нашего Крыма. Я не знал этого печального факта.


Я смотрю ты в победах с перемогами совсем запутался. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:14

«Теплицы России»: в 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей.
С 2014 года благодаря программе Министерства сельского хозяйства, направленного на поддержку предприятий АПК и, в частности, тепличных хозяйств, отрасли удалось перейти от импортозамещения к экспортной модели производства. За 5 лет производство тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях страны увеличилось на 50% (с 615 тыс. тонн в 2013 году – до 922 тыс. тонн в 2017 году). В 2018 году с учетом вновь введенных тепличных комплексов, планируется произвести более 1,0 млн тонн. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации валовый сбор тепличных овощей по состоянию на 25.12.2018 г. составил 930,0 тыс. тонн (на 28% выше аналогичного периода 2017 г. – 726,5 тыс. тонн). В том числе огурцов – 560,0 тыс. тонн, томатов – 356,0 тыс. тонн, прочих овощных культур – 14,0 тыс. тонн.

http://kvedomosti.ru/news/teplicy-rossi ... shhej.html
Внутренне потребление - около 2 млн. т тепличных овощей. Видимо, году к 24-му РФ выйдет на этот уровень, сократив импорт почти до нуля.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:28

  Волгарь написав:«Теплицы России»: в 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей.


Да, было такое, было:
Бурный рост сельского хозяйства в России, о котором почти 10 лет отчитывался Росстат и которым щеголяли чиновники - от отраслевых министров до премьера Дмитрия Медведева, - оказался на 30% «приписками» и ошибками статистики.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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