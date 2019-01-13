В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
«Теплицы России»: в 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей.
С 2014 года благодаря программе Министерства сельского хозяйства, направленного на поддержку предприятий АПК и, в частности, тепличных хозяйств, отрасли удалось перейти от импортозамещения к экспортной модели производства. За 5 лет производство тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях страны увеличилось на 50% (с 615 тыс. тонн в 2013 году – до 922 тыс. тонн в 2017 году). В 2018 году с учетом вновь введенных тепличных комплексов, планируется произвести более 1,0 млн тонн. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации валовый сбор тепличных овощей по состоянию на 25.12.2018 г. составил 930,0 тыс. тонн (на 28% выше аналогичного периода 2017 г. – 726,5 тыс. тонн). В том числе огурцов – 560,0 тыс. тонн, томатов – 356,0 тыс. тонн, прочих овощных культур – 14,0 тыс. тонн.
Волгарь написав:«Теплицы России»: в 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей.
Да, было такое, было:
Бурный рост сельского хозяйства в России, о котором почти 10 лет отчитывался Росстат и которым щеголяли чиновники - от отраслевых министров до премьера Дмитрия Медведева, - оказался на 30% «приписками» и ошибками статистики.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Волгарь написав:Видимо, году к 24-му РФ выйдет на этот уровень...
Ну базу на Луне россияне уже "построили" (грозились в 2007г) Можно и за Марс браться.
А теплицами 100% Союзмультфильм займется. Там на россии сейчас самые продвинутые спецы работают Хотя стоп. Там фюрер недавно подписал бумажку что на ДВ каждому китайцу по гектару земли положено. Вот и весь секрет. Вся надежда что китайцы прокормят.
Какое же символичное начало года на рассее - фокус российского флага в кремле через перевернутую звезду , проваливающийся в 00:00 мост под гимн раши , наверняка построенный по тем же канонам что и керчненский - на авось, современными российскими мостостроителями. Такое не придумаешь.
Крым поставил рекорд по числу туристов в новогодние праздники
В период новогодних праздников Крым принял более 190,2 тыс. туристов, это на 39% выше показателей прошлого года и рекорд с момента воссоединения с Россией, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. «С 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно в Республике Крым отдохнуло 190,2 тыс. туристов, что на 39% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников 2017-2018 годов. За указанный период 64% туристов прибыло через Крымский мост, 33% – авиатранспортом, 3% – через границу с Украиной», – передает ТАСС сообщение министерства.
можна звичайно дуже погані дні порівнювати з ще гіршими - і ріст на лице Але в далеких 2011 і 2012 тільки за два дні 30-31 грудня Крим відвідувало
Крім того, помітно збільшилася кількість туристів, які відпочили в Криму 30-31 грудня. За цей час у 2011 році півострів обрали для відпочинку 25,9 тис. туристів, у 2012 році - ______________________________27,5 тис. (+6%).
Давайте уявимо що так відбувалось би й надалі якби москалі з своїм свинним рилом не приперлись 190,2 тис/14 днів * 2 = 27,17 тис за два дні - 2018 рік москалі 2013 + 6% до 2012 _______27,5 * 1,06 =29,15 2014_____________________29,15* 1,06 =30,9 2015_____________________30,9 * 1,06 =32,75 2016_____________________32,75* 1,06 =34,72 2017_____________________34,72* 1,06 =36,8 2018_____________________36,8 * 1,06 =39
То що на це скажеш москалику? Покращили ви ситуацію в Криму з туристами чи просто повернули до рівня який був за 5 років до вас?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників