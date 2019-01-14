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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 429430431432>
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:13

  freeze написав:Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?


А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Sommer написав:
  freeze написав:Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?


А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы


Ну да, вы написали сюда свою победу, сказав что Китай ничей ни союзник, потом сами себя опровергли, сказав, что Китай с Индией уже давно голосует против нашего Крыма. Я не знал этого печального факта.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:02

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:Так что Китай и Индия не голосовали против? Совсем запутали меня. Победа в чём по этому вопросу?


А я откуда знаю? Поебду роисси не я сюда притащил:
  freeze написав:На самом деле не всё так радужно, за поребриком вообще бьют в СМИ в победные тамтамы


Ну да, вы написали сюда свою победу, сказав что Китай ничей ни союзник, потом сами себя опровергли, сказав, что Китай с Индией уже давно голосует против нашего Крыма. Я не знал этого печального факта.


Я смотрю ты в победах с перемогами совсем запутался. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:14

«Теплицы России»: в 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей.
С 2014 года благодаря программе Министерства сельского хозяйства, направленного на поддержку предприятий АПК и, в частности, тепличных хозяйств, отрасли удалось перейти от импортозамещения к экспортной модели производства. За 5 лет производство тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях страны увеличилось на 50% (с 615 тыс. тонн в 2013 году – до 922 тыс. тонн в 2017 году). В 2018 году с учетом вновь введенных тепличных комплексов, планируется произвести более 1,0 млн тонн. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации валовый сбор тепличных овощей по состоянию на 25.12.2018 г. составил 930,0 тыс. тонн (на 28% выше аналогичного периода 2017 г. – 726,5 тыс. тонн). В том числе огурцов – 560,0 тыс. тонн, томатов – 356,0 тыс. тонн, прочих овощных культур – 14,0 тыс. тонн.

http://kvedomosti.ru/news/teplicy-rossi ... shhej.html
Внутренне потребление - около 2 млн. т тепличных овощей. Видимо, году к 24-му РФ выйдет на этот уровень, сократив импорт почти до нуля.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:28

  Волгарь написав:«Теплицы России»: в 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей.


Да, было такое, было:
Бурный рост сельского хозяйства в России, о котором почти 10 лет отчитывался Росстат и которым щеголяли чиновники - от отраслевых министров до премьера Дмитрия Медведева, - оказался на 30% «приписками» и ошибками статистики.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:46

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Видимо, году к 24-му РФ выйдет на этот уровень...
Ну базу на Луне россияне уже "построили" :lol: :lol: :lol: (грозились в 2007г)
Можно и за Марс браться.

А теплицами 100% Союзмультфильм займется. Там на россии сейчас самые продвинутые спецы работают :lol: :lol:
Хотя стоп. Там фюрер недавно подписал бумажку что на ДВ каждому китайцу по гектару земли положено. Вот и весь секрет. Вся надежда что китайцы прокормят.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 04:25

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Какое же символичное начало года на рассее - фокус российского флага в кремле через перевернутую звезду , проваливающийся в 00:00 мост под гимн раши , наверняка построенный по тем же канонам что и керчненский - на авось, современными российскими мостостроителями. Такое не придумаешь.

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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:25

Крым поставил рекорд по числу туристов в новогодние праздники
В период новогодних праздников Крым принял более 190,2 тыс. туристов, это на 39% выше показателей прошлого года и рекорд с момента воссоединения с Россией, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.
«С 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно в Республике Крым отдохнуло 190,2 тыс. туристов, что на 39% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников 2017-2018 годов. За указанный период 64% туристов прибыло через Крымский мост, 33% – авиатранспортом, 3% – через границу с Украиной», – передает ТАСС сообщение министерства.

https://vz.ru/news/2019/1/14/959240.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:06

можна звичайно дуже погані дні порівнювати з ще гіршими - і ріст на лице
Але в далеких 2011 і 2012 тільки за два дні 30-31 грудня Крим відвідувало

Крім того, помітно збільшилася кількість туристів, які відпочили в Криму 30-31 грудня. За цей час
у 2011 році півострів обрали для відпочинку 25,9 тис. туристів,
у 2012 році - ______________________________27,5 тис. (+6%).

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/735349-u-2012-mu-krim-priynyav-rekordnu-kilkist-turistiv-bilshe-6-milyoniv.html

Давайте уявимо що так відбувалось би й надалі якби москалі з своїм свинним рилом не приперлись
190,2 тис/14 днів * 2 = 27,17 тис за два дні - 2018 рік москалі
2013 + 6% до 2012 _______27,5 * 1,06 =29,15
2014_____________________29,15* 1,06 =30,9
2015_____________________30,9 * 1,06 =32,75
2016_____________________32,75* 1,06 =34,72
2017_____________________34,72* 1,06 =36,8
2018_____________________36,8 * 1,06 =39


То що на це скажеш москалику? Покращили ви ситуацію в Криму з туристами чи просто повернули до рівня який був за 5 років до вас?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:47

  budivelnik написав:можна звичайно дуже погані дні порівнювати з ще гіршими - і ріст на лице
Але в далеких 2011 і 2012 тільки за два дні 30-31 грудня Крим відвідувало

Крім того, помітно збільшилася кількість туристів, які відпочили в Криму 30-31 грудня. За цей час
у 2011 році півострів обрали для відпочинку 25,9 тис. туристів,
у 2012 році - ______________________________27,5 тис. (+6%).

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/735349-u-2012-mu-krim-priynyav-rekordnu-kilkist-turistiv-bilshe-6-milyoniv.html

Давайте уявимо що так відбувалось би й надалі якби москалі з своїм свинним рилом не приперлись
190,2 тис/14 днів * 2 = 27,17 тис за два дні - 2018 рік москалі
2013 + 6% до 2012 _______27,5 * 1,06 =29,15
2014_____________________29,15* 1,06 =30,9
2015_____________________30,9 * 1,06 =32,75
2016_____________________32,75* 1,06 =34,72
2017_____________________34,72* 1,06 =36,8
2018_____________________36,8 * 1,06 =39


То що на це скажеш москалику? Покращили ви ситуацію в Криму з туристами чи просто повернули до рівня який був за 5 років до вас?

Несомненно - в 19-ом, очевидно, будет побит исторический рекорд времен СССР, а в 20-ом, после запуска ж/д моста, и он будет побит на 2-3 млн. человек. Простите, но Ваши арифметические упражнения могут быть объяснены только в рамках абсурдистской логике, которой Вы руководствуетесь при взгляде на мир - в рамках обычной формальной логики эти Ваши расчеты НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО СМЫСЛА.
Волгарь
 
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